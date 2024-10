Reutlinger Jaron Immer will in den Bundestag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vor drei Tagen hat die Reutlinger Grünen-Abgeordnete Beate Müller-Gemmeke verkündet: Sie will nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Nun ist offiziell, was man schon gemunkelt hatte: Jaron Immer will ihre Nachfolge antreten. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram hat er am Donnerstag bekannt gegeben, dass er sich für das Bundestagsmandat seiner Partei bewirbt. »Unser Land braucht einen echten Aufbruch. Statt kaputter Infrastruktur ein Land, das gerecht und für alle funktioniert. Für diesen Aufbruch trete ich an,« verkündet der 19-Jährige in einem Kurzvideo.

Immer ist in Reutlingen für sein Engagement bekannt. Er war Schülersprecher der Freien Georgenschule, eines der bekanntesten Gesichter von Fridays for future und Jugendgemeinderat. Bei der letzten Kommunalwahl wurde er für die Grünen in den Gemeinderat gewählt. »Die Ängste meiner Generation müssen ernst genommen und auch politisch angegangen werden«, sagt Immer. »Dafür braucht es aber auch junge Menschen im Parlament.« Die offizielle Nominierungsveranstaltung ist am Freitag um 19 Uhr. (GEA)