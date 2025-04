Mann beleidigt und bedroht vorbeilaufendes Paar am Reutlinger Marktplatz

Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen noch unbekannten Verdächtigen ermittelt die Polizei derzeit nach einem Vorfall, der sich bereits am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, vor dem Marktplatzbrunnen in der Reutlinger Innenstadt ereignet hat. Der laut Zeugenangaben am Marktplatzbrunnen stehende Unbekannte soll hierbei gegenüber dem Mann eines vorbeilaufenden Paares zunächst Beleidigungen mit antisemitischen sowie sexuellen Inhalten äußert haben, auf diesen bis auf mehrere Meter hin zugegangen sein, ihn folgend auch verbal bedroht und dabei auf den Boden gespuckt haben. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem die Begleiterin des Geschädigten zu ihrem Mobiltelefon griff, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Metzgerstraße. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer beigen Jacke, schwarzen Sneakers mit weißer Sohle sowie einer dunklen schmutzigen Beanie-Mütze. Zum Zeitpunkt des Vorfalles hielten sich eine Vielzahl von Personen und Besucher im Bereich des Marktplatzes und des Brunnens auf. Die Ermittlungen hat in diesem Fall die Kriminalpolizei übernommen und bittet um Hinweise zu dem Gesuchten oder dessen möglichen Begleitern sowie Personen, die als Zeugen in Betracht kommen. Diese werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (pol)