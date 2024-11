Reutlinger Feierstunden für den Frieden

In Reutlingen und seinen Bezirksgemeinden wird am kommenden Sonntag (Volkstrauertag) wieder in würdigem Rahmen der Verstorbenen gedacht.

REUTLINGEN. Am kommenden Sonntag, 17. November, finden bundesweit Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt. In Reutlingen werden Feiern auf dem Friedhof Unter den Linden und in sechs Stadtbezirken organisiert. Kirchen, Verbände, Vereine und Schulen beteiligen sich an diesen Feierstunden für den Frieden.

Oberbürgermeister Thomas Keck meldet sich mit einem Aufruf an die Bürger zu Wort: »Die Nachrichten sind geprägt von Krisen und Kriegen, von Flucht und Verzweiflung. In vielen Regionen der Welt kämpfen Menschen ums Überleben, und die Hoffnung auf Frieden scheint oft unerreichbar. An diesem Tag stehen wir zusammen, um das Leid der Betroffenen zu würdigen und die Lehren aus der Geschichte weiterzugeben.«

Es sei wichtig, auch in Reutlingen die Geschichte lebendig zu halten. »Unsere Stadt hat im Zweiten Weltkrieg großes Leid erfahren, wie so viele andere Städte und Gemeinden. Wenn wir nicht erzählen, nicht erinnern, nicht mahnen, riskieren wir, dass diese Erfahrungen verloren gehen.« Alle Bürger seien eingeladen, an den Gedenkfeiern teilzunehmen, gemeinsam der Opfer zu gedenken und ein Zeichen für den Frieden zu setzen.

- Friedhof Unter den Linden

Die Stadt Reutlingen und der Sozialverband VdK Reutlingen laden um 11.30 Uhr zur Gedenkfeier in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Unter den Linden ein.

Die Gedenkrede hält Ulrich Siebertz vom VdK, und der Schülerbeitrag erfolgt durch Schülerinnen und Schüler des Friedrich-List-Gymnasiums. Musikalisch wird die Feier vom Lico Chor und Vokalensemble Reutlingen gestaltet. Das Gebet spricht Dekan Marcus Keinath von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde. Nach der Gedenkfeier gehen alle Beteiligten zum Ehrenmal auf dem Friedhof Unter den Linden. Oberbürgermeister Thomas Keck und Ulrich Siebertz vom Sozialverband VdK legen am Ehrenmal Kränze nieder. Die Stadtkapelle Musikverein Reutlingen begleitet die Kranzniederlegung musikalisch.

- Betzingen

Die Gedenkfeier in Betzingen beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Mauritiuskirche. Um 11.15 Uhr beginnt die Feierstunde am Ehrendenkmal. Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp, Vertreter des Sozialverbandes VdK, Ortsverband Betzingen, sowie die Reservistenkameradschaft Reutlingen legen gemeinsam den Kranz nieder. Musikalisch wird die Feierstunde vom Musikverein Betzingen gestaltet. - Bronnweiler

In Bronnweiler wird um 10.45 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst in einer Feierstunde auf dem Waldfriedhof der Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen gedacht. Pfarrerin Christine Wandel spricht das Gebet und Bezirksbürgermeisterin Friedel Kehrer-Schreiber hält die Ansprache mit dem Totengedenken. Der musikalische Beitrag erfolgt durch den Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Bronnweiler. Die Ehrenwache am Denkmal übernehmen während der Gedenkstunde die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bronnweiler und der Reservistenkameradschaft. - Mittelstadt

In Mittelstadt beginnt um 10.30 Uhr in der Aussegnungshalle ein ökumenischer Gottesdienst der Evangelischen Kirche und Evangelisch-methodistischen Kirche. Der Musikverein Mittelstadt und der Posaunenchor begleiten die Feier musikalisch. Im Anschluss an den Gottesdienst startet um 11 Uhr auf dem Friedhof in Mittelstadt die Gedenkfeier mit Bezirksbürgermeister Joachim Dieterich.

- Oferdingen Im Anschluss an den Gottesdienst wird in Oferdingen gegen 11 Uhr auf dem Vorplatz der Clemenskirche am Ehrenmal der Vermissten, Gefallenen und Verstorbenen gedacht. Bezirksbürgermeisterin Ute Stähle hält die Ansprache. Musikalisch wird die Feier durch den Liederkranz und den Posaunenchor gestaltet. Nach der Kranzniederlegung mit den Trauerflaggen der Vereine spricht Pfarrer Hörger-Jebe das Schlussgebet.

- Rommelsbach

Am Mahnmal für die Gefallenen und Vermissten vor der Aussegnungshalle treffen sich die Menschen in Rommelsbach um 11.15 Uhr zur Gedenkfeier. Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser hält die Ansprache und das Totengedenken. Die Kranzniederlegung wird musikalisch vom Männerchor des Sängerkranzes Rommelsbach gestaltet. - Sondelfingen

Diakon Dr. Michael Wollek von der Katholischen Kirche hält die Gedenkrede bei der Gedenkfeier in Sondelfingen um 10.45 Uhr in der Stephanus-Kirche. Der Original Musikverein Sondelfingen, der Liederkranz Sondelfingen und die Neuapostolische Kirche gestalten den musikalischen Teil der Feier. Den Kranz am Ehrenmal legen Bezirksbürgermeister Mike Schenk, Vertreter des VdK sowie der Reservistenkameradschaft Sondelfingen nieder. (eg)