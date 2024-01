Reutlinger Einzelhändler: Das sollte aus Kaufhof werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.REUTLINGEN. Am 17. Januar diesen Jahres war es soweit: Der Reutlinger Kaufhof ist von nun an Geschichte. Wie es mit der geschlossenen Filiale weitergeht, ist noch nicht geklärt. Vieles scheint möglich: Skybar, Abriss, Go-Kart-Bahn, Disko, Gastronomie oder Einzelhandel. Doch was wäre aus Sicht von Reutlinger Einzelhändlern am besten? Und was wäre aus ihrer Sicht überhaupt nicht geeignet? Der GEA hat nachgefragt.

Als einer der befragten lokalen Händler äußert sich Oliver Hohenadl, Geschäftsleiter von Zinser in Reutlingen, zur zukünftigen Nutzung der ehemaligen Galeria Kaufhof Immobilie. Für ihn ist entscheidend, dass die Neunutzung Menschen in die Stadt bringt, sei es durch Arbeitsplätze oder Wohnmöglichkeiten. »Das belebt nicht nur die Innenstadt, sondern kommt uns Händlern zugute«, führt er weiter aus.

Ein zentrales Thema ist die derzeit geringe Besucherfrequenz in der Innenstadt. Als Assistentin der Geschäftsleitung von Breuninger Reutlingen, sieht Julia Wegenast die Neugestaltung der Immobilie als Chance, dieses Problem zu adressieren. »Es wäre ideal, etwas Einzigartiges und für die Region Neues zu etablieren, um mehr Menschen in die Innenstadt zu ziehen«, erklärt sie. Die Schaffung eines sogenannten »Frequenzbringers« wird von ihr dabei als wünschenswert erachtet, ohne dabei konkrete Beispiele zu nennen. Sie erachtet diesbezüglich die Parkmöglichkeiten auf dem Dach, als einen unterschätzten Vorteil des Gebäudes. »Viele Kunden nutzen diese und könnten von dort aus die Innenstadtgeschäfte erreichen«, führt sie aus.

Über den traditionellen Einzelhandel hinausdenken

Christian Wittel, der 1.Vorsitzende der Interessensgemeinschaft für ein attraktives Reutlingen »rt-aktiv«, äußert sich offen zu den Möglichkeiten für die ehemalige Galeria Kaufhof Immobilie. Er sieht die Notwendigkeit, über den traditionellen Einzelhandel hinauszudenken und betont, dass für die Fläche vielfältige Nutzungen denkbar sind. Er erwähnt auch die laufenden städtischen Initiativen, wie die Bürgerwerkstatt, die seine Organisation unterstützt, um die Zukunft der Immobilie mitzugestalten. Auch Hohenadl sieht die Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Standorts. »Die Immobilie als Handelsfläche zu nutzen, macht an diesem Ort wenig Sinn«, so Hohenadl.

Gleichzeitig bezweifelt auch der Geschäftsführer von Osiander, Christian Riethmüller die Möglichkeit, die Immobilie auf mehreren Etagen für den Handel zu nutzen und favorisiert eine Kombination aus Handel im Erdgeschoss und den oberen Etagen als Büro- oder Wohnraum. Als idealen Mieter sieht er, ähnlich wie Wegenast, Konzepte wie Decathlon oder Ikea in einer auf die Innenstadtgröße zugeschnittenen Form, da diese gezielt Kunden anziehen könnten. Hohenadl schlägt vielfältige Alternativen vor: »Die Einrichtung eines öffentlichen Amtes, die Umwandlung in Wohnraum oder selbst eine Bibliothek könnten infrage kommen«.

Vielfältige und lebendige Sonderkonzepte

Als weitere Befragte, strebt Anna Bierig, Leiterin des Stadtmarketings Reutlingen, eine lebendige und vielfältige Nutzung an. Im Erdgeschoss sieht sie vor allem Potenzial für den Lebensmitteleinzelhandel, speziell im Bereich der Vollsortimenter, sowie für eine Mischung verschiedener Einzelhandelsgeschäfte. Für die oberen Stockwerke schweben ihr Eventflächen für Tagungen, Bewegungs- und Freizeiträume für Kinder, Co-Working-Bereiche oder Räume zur Nutzung durch die Hochschule und gastronomische Angebote vor, idealerweise mit einem attraktiven Ausblick.

»Wir brauchen Sonderkonzepte, keine normalen Einzelhandelskonzepte«, erklärt Riethmüller und verweist darauf, dass solche Maßnahmen auch den Umsatz der Geschäfte in bevorzugten Lagen steigern könnten. Von Sonderkonzepten träumt auch Bierig. Sie könnte sich eine begrünte Dachterrasse, ähnlich dem Highline-Park in New York, die sowohl für die Öffentlichkeit zugänglich als auch gastronomisch genutzt werden könnte vorstellen.

Kritik an Einkaufszentren

Als Worst-Case-Szenario benennt Bierig, dass das Gebäude leer stehen und ungenutzt bleiben könnte. Sie betont die emotionale Bedeutung, die viele Menschen mit dem Gebäude und insbesondere mit seiner markanten Wabenwand verbinden. Wittel stellt die grundlegende Frage, ob das Gebäude bestehen bleibt oder abgerissen wird, da dies wesentlich die Art der möglichen Entwicklung beeinflusst. Riethmüller hält generell die Schließung der Kaufhof-Filiale für weniger dramatisch, da sie nicht in der Top-Lage der Fußgängerzone ist. Riethmüller betont, dass typische Einzelhandelsgeschäfte, die von Laufkundschaft abhängen, in der Lage der Immobilie nicht funktionieren würden. »Alles, was normale Laufkundschaft benötigt, wäre ungeeignet.« Auch Oliver Hohenadl betont, dass der Standort außerhalb der direkten Innenstadt liegt, was in Reutlingen eine vorteilhafte Situation darstellt. »Der Leerstand ist hier weniger dramatisch als in anderen Städten, wo solche Gebäude direkt am Marktplatz stehen«, erklärt er. »Wenn ich es mir wünschen würde, dann würde ich das Gebäude abreißen«, sagt Riethmüller, erkennt aber die baulichen Herausforderungen an.

Hohenadl spricht sich klar gegen die Einrichtung eines großen Outlets aus. »Ein Outlet-Charakter im größeren Umfang wäre für die Stadt Reutlingen nicht hilfreich«, meint er und verweist auf seine Erfahrungen mit ähnlichen Projekten in Metzingen. »Es gibt natürlich tausend verschiedene Vorgaben, aber man kann politischen Willen auch verändern«, fügt er hinzu. Gleichzeitig weist Bierig darauf hin, dass alle Wünsche und Ideen auch im Kontext der wirtschaftlichen Realität betrachtet werden müssen, da das Gebäude für den Eigentümer rentabel sein muss. In Bezug auf unerwünschte Nutzungskonzepte ist Wittel offen, sieht jedoch ein Einkaufszentrum kritisch. »Das hat sich als nicht mehr zukunftsfähig erwiesen. Die Zeiten für solche Konzepte sind vorbei«, erklärt er. (GEA)