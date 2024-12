Kaminbrand in Reutlingen löst Einsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Kaminbrand in der Sickenhäuser Straße von Reutlingen hat am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr, die Rettungs- und Einsatzkräfte sowie einen Schornsteinfeger auf den Plan gerufen. Zuvor hatte in einer der Wohnungen ein entsprechender Alarm ausgelöst, da durch den Ofen Rauch ins Innere gedrückt worden war. Nachdem der Kamin ausgebrannt war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. (pol)