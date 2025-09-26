Regen: Reutlinger Weltrekord-Versuch im Tischtennis erst nächstes Jahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kann Reutlingen einen Tischtennis-Weltrekord aufstellen? Soufiane Behar glaubt fest daran, doch der Wettergott scheint etwas dagegen zu haben. Der offizielle Versuch, die Bestmarke von 554 Teilnehmern beim »Mäxle« zu knacken, muss zum zweiten Mal verschoben werden. Die Wetterprognosen sprechen gegen das für kommenden Samstag auf dem Marktplatz geplante Open-Air-Event, schreibt der Initiator, bleibt aber optimistisch: »Wir lassen uns nicht entmutigen: Alle guten Dinge sind drei! Im neuen Jahr starten wir mit einem dritten Versuch erneut durch.«

Am 2. August sollte der Reutlinger Marktplatz zum ersten Mal zur Tischtennis-Arena werden. Das Ziel: den Weltrekord im Rundlauf knacken. Doch das Event musste wetterbedingt verschoben werden. Die Tischtennisplatten gehen bei Regen kaputt", erklärte Behar damals. "Und es macht einfach keinen Spaß so." Als Ersatz war Samstag, 27. September anvisiert, der fällt jetzt allerdings ebenfalls ins Wasser. Ein neuer Termin wird gesucht und vom Veranstalter kommuniziert.

Laupheim aktuell Rekordhalter

Der bisherige Höchstwert im sogenannten »Mäxle« liegt bei 554 Teilnehmern an einer einzigen Platte – aufgestellt im vergangenen Jahr in Laupheim. Um diesen Rekord zu brechen, braucht Reutlingen mindestens einen Spieler mehr. Behar, der bei dieser Aktion von der Tischtennis-Abteilung des SSV Reutlingen und dem Württembergischen Tischtennisverband unterstützt wird, hofft auf mindestens 600 Mitspieler. Und damit auf den Rekord im dritten Anlauf. (GEA)