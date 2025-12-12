Neue Online-Karte zeigt Wasserversorgung im Landkreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer im Landkreis Reutlingen wissen möchte, woher das eigene Trinkwasser stammt oder wer für die Versorgung zuständig ist, kann dies nun mit wenigen Klicks herausfinden. Das Kreisgesundheitsamt hat gemeinsam mit der IT-Abteilung des Landratsamts eine interaktive Online-Karte zur Trinkwasserversorgung entwickelt.

Auf der Karte lassen sich die Versorgungsbereiche direkt per Mausklick anzeigen. Alternativ kann über ein Suchfeld gezielt nach Orten oder Adressen gesucht werden. Zu jedem Gebiet finden sich Informationen zum zuständigen Wasserversorger sowie zu den Ursprungsquellen des Trinkwassers – ob aus lokalen Brunnen, Quellen oder über Fernwasserversorger wie den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung oder die Landeswasserversorgung Baden-Württemberg.

Das Kreisgesundheitsamt überwacht im Landkreis Reutlingen regelmäßig die Qualität des Trinkwassers. Dazu gehören Besichtigungen von Quellen, Brunnen und Aufbereitungsanlagen, die Kontrolle von Laboranalysen sowie die Überprüfung von Trinkwasserinstallationen in öffentlichen Gebäuden. Auch die Einhaltung der Untersuchungspflicht auf Legionellen in öffentlichen Einrichtungen und vermieteten Mehrfamilienhäusern wird vom Gesundheitsamt kontrolliert.

Trinkwasser ist heute selbstverständlich, war aber vor 150 Jahren auf der Schwäbischen Alb noch ein rares Gut. Damals führten verunreinigte Wasserquellen häufig zu Krankheiten. Heute sorgt das Infektionsschutzgesetz dafür, dass Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, keine Gesundheitsgefahr darstellen darf – eine Aufgabe, die das Kreisgesundheitsamt im Landkreis Reutlingen fortlaufend sicherstellt. (GEA/pm)