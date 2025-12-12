Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Neue Online-Karte zeigt Wasserversorgung im Landkreis Reutlingen

Woher kommt das Trinkwasser, das bei mir aus der Leitung fließt? Diese Frage kann jetzt jeder einfach für sich beantworten. Das Landratsamt Reutlingen hat eine interaktive Karte online gestellt.

Blick in eine Trinkwasserkammer im Landkreis Reutlingen.
Blick in eine Trinkwasserkammer im Landkreis Reutlingen. Foto: Landratsamt Reutlingen
REUTLINGEN. Wer im Landkreis Reutlingen wissen möchte, woher das eigene Trinkwasser stammt oder wer für die Versorgung zuständig ist, kann dies nun mit wenigen Klicks herausfinden. Das Kreisgesundheitsamt hat gemeinsam mit der IT-Abteilung des Landratsamts eine interaktive Online-Karte zur Trinkwasserversorgung entwickelt.

Auf der Karte lassen sich die Versorgungsbereiche direkt per Mausklick anzeigen. Alternativ kann über ein Suchfeld gezielt nach Orten oder Adressen gesucht werden. Zu jedem Gebiet finden sich Informationen zum zuständigen Wasserversorger sowie zu den Ursprungsquellen des Trinkwassers – ob aus lokalen Brunnen, Quellen oder über Fernwasserversorger wie den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung oder die Landeswasserversorgung Baden-Württemberg.

Trinkwasser läuft aus dem Wasserhahn in einer Küche in ein Glas.
Woher das Reutlinger Wasser kommt und wie gut es ist

Das Kreisgesundheitsamt überwacht im Landkreis Reutlingen regelmäßig die Qualität des Trinkwassers. Dazu gehören Besichtigungen von Quellen, Brunnen und Aufbereitungsanlagen, die Kontrolle von Laboranalysen sowie die Überprüfung von Trinkwasserinstallationen in öffentlichen Gebäuden. Auch die Einhaltung der Untersuchungspflicht auf Legionellen in öffentlichen Einrichtungen und vermieteten Mehrfamilienhäusern wird vom Gesundheitsamt kontrolliert.

Trinkwasser ist heute selbstverständlich, war aber vor 150 Jahren auf der Schwäbischen Alb noch ein rares Gut. Damals führten verunreinigte Wasserquellen häufig zu Krankheiten. Heute sorgt das Infektionsschutzgesetz dafür, dass Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, keine Gesundheitsgefahr darstellen darf – eine Aufgabe, die das Kreisgesundheitsamt im Landkreis Reutlingen fortlaufend sicherstellt. (GEA/pm)

