So knuspert die Welt: Internationale Plätzchenrezepte

Augenschmaus und Gaumenfreude: Plätzchenvariationen versüßen die Advents- und Weihnachtszeit - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.

REUTLINGEN. Eine Adventszeit ohne Gutsle und Bredla, das wäre wie Ping ohne Pong. Doch muss es tatsächlich immer deutsches Traditionsgebäck sein, das bei Kerzenschein an liebevoll gedeckten Kaffeetafeln verschnabuliert wird? GEA-Redakteurin und Hobbybäckerin Heike Krüger meint: Nein. Weil Plätzchenrezepte aus der europäischen Nachbarschaft, aber auch solche, von Down Under und Übersee, dem Gaumen schmeicheln und »Suchtpotenzial« haben.

USA: Peanut-X-Mas-Cookies (Erdnussplätzchen)

Suchtgefährlich: X-Mas-Peanut-Cookies bringen eine sanft-salzige Note auf die bunten Teller. Foto: Deniz Esin

Zutaten:

75 g weiche Butter

180 g Zucker

1 Vanilleschote (Mark)

1 Ei (Größe L)

125 g Mehl

1 TL Backpulver

200 g gesalzene Erdnüsse

Zubereitung:

Butter in einer Schüssel mit Zucker und Vanille schaumig rühren. Dann Ei, Mehl und Backpulver dazugeben und weiterrühren. Erdnüsse unterheben. Den Teig etwa 1 Stunde lang kühl stellenn und im Anschluss daraus Kugeln formen. Die Kugeln mit genügend Abstand auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech drapieren und im vorgeheizten Ofen bei 165 Grad Umluft etwa 15 Minuten lang backen.

Spanien: Polvorones (Zimt-Anis-Plätzchen)

Polvorones sind eine typisch spanische Weihnachtsnascherei. Geröstete Mandeln und zartes Anisaroma zeichnen sie aus. Foto: adobe stock

Zutaten:

250 g Mehl

115 g ungeschälte gemahlene Mandeln

125 g weiche Butter

100 g Puderzucker

½ TL Zimt

¼ TL Anis (fein zerstoßen oder gemahlen)

2 EL Wasser (eventuell ein bisschen mehr)

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

Den Backofen auf 130 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Mehl mit den Mandeln vermischen, auf einem mit Backpapier ausgekleideten Blech gleichmäßig verteilen und 30 Minuten lang rösten. Zwischendurch zwei, drei Mal mit einem Löffel umrühren. Die Röstmischung mit Puderzucker, Zimt, Anis und Butterflöckchen sowie Wasser zu einem (etwas bröseligen) Teig verkneten und diesen etwa anderthalb Stunden kühl stellen. Den Teig zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie auf eine Dicke von etwa 1,5 Zentimeter auswellen. Dass er bröselt, soll nicht irritieren: Das muss so sein. Mit einer runden Ausstechform (3 Zentimeter Durchmesser) Plätzchen ausstechen, aufs Blech legen und etwa 11 Minuten im auf 200 Grad Ober-/Unterhitzevorgeheiztenn Ofen backen. Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben.

Finnland: Kardemummakeksejä (Kardamom-Plätzchen)

Ohne Schnickschnack, aber mit Kardamom: Die finnischen Weihnachtsklassiker Kardemummakeksejä schmecken würzig-süß. Foto: AB Photography

Zutaten:

240 g Mehl

135 g Zucker

1 Pck. Vanillinzucker

2,5 TL Kardamom

200 g kalte Butter (in kleine Stücke geschnippelt)

1 Ei

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten zu einem glatten Teil verkneten und diesen für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsplatte oder zwischen zwei Lagen Folie ausrollen und ausstechen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und bei 175 Grad Ober-/Unterhitze etwa 10 Minuten backen. Nach dem Auskühlen mit Zucker-Glasur verzieren oder mit Puderzucker bestäuben.

Tipp: Ein Plätzchen mit Johannisbeergelee dünn bestreichen und mit einem zweiten Plätzchen deckeln

Polen: Ciastka Kruche z Orzechami (Shortbread-Gebäck mit Nüssen)

Manchmal werden Ciastka Kruche auch mit Nüssen dekoriert. Dies indes ist kein Muss. Foto: Photohunter

Zutaten:

250 g weiche Butter

100 g Zucker

60 g Marzipanrohmasse

150 g Pekannüsse (alternativ: Walnusskerne) gemahlen

1 Vanilleschote (das Mark)

280 g Mehl

Puder-/Vanillinzucker-Mix zu bestäuben

Zubereitung:

Nüsse, Butter, Zucker, Marzipanrohmasse, Vanillemark und Mehl in eine Schüssel geben und zu einem glatten Teig verkneten und für etwa eine Stunde kühl stellen. Mit einem Teelöffel kirchgroße Teigportiönchen abstechen und zwischen den Handflächen zu Kugelnformenn. Diese mit reichlich Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober-/Unterhitze etwa 15 Minuten lang hellbraun backen. Die noch warmen Plätzchen mit der Puder-/Vanillinzucker-Mischung bestäuben.

Portugal: Broas com batata doce e nozes (Süßkartoffel-Nuss-Plätzchen)

Dass Broas com batata doce e nozes mit Süßkartoffelmus zubereitet werden - es klingt gewöhnungsbedürftig, schmeckt aber sehr lecker. Ausprobieren lohnt sich! Foto: Analucia Silva

Zutaten:

350 g Mehl

1 TL Backpulver

125 g Zucker

½ TL Zimt

½ TL gemahlener Fenchel

2 Eier

40 g Honig

100 g Süßkartoffeln

40 g Butter

70 g Walnüsse oder Mandeln, fein gehackt

1 Prise Salz

Eigelb zum Bestreichen

Zubereitung:

Süßkartoffel weichkochen und mit einer Gabel zerstampfen. Mehl, Backpulver, Zucker und die Gewürze in einer Schüssel miteinander vermengen. In einer separaten Schüssel den Kartoffelstampf mit den beiden Eiern, Honig, Butter und Salz pürieren. Den Süßkartoffel- und Mehlmix zu einem glatten Teig verarbeiten. Zum Schluss die fein gehackten Nüsse unter die Masse heben. Den Teig für eine gute Stunde kühl stellenn. Kleine Bällchen aus dem Teig formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und mit Eigelb bestreichen. Im auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizten Ofen etwa 25 Minuten backen.

Griechenland: Kourabiedes

Kourabiedes werden in Griechenland meist zu ungesüßtem Mokka gereicht. Geröstete Mandeln verleihen diesem Traditionsgebäck Charakter. Foto: Olga Yastremska

Zutaten:

330 g gemahlene Mandeln

330 g Butter

400 g Mehl

140 g Puderzucker

1 Eigelb

50 ml Cognac oder Weinbrand

¼ TL Backpulver

1 Messerspitze Nelkenpulver

Reichlich Puderzucker zum Wälzen

Zubereitung:

Butter in einem Topf schmelzen und auskühlen lassen. In der Zwischenzeit die Mandeln auf einem Blech verteilen und bei 180 Grad 15 bis20 Minuten rösten. Butter schaumig schlagen. Dann Zucker, Backpulver, Cognac, Ei und Mandeln hinzufügen und durchrühren. Nun das Mehl hinzufügen und alles zu einem lockeren, nicht-bröseligen Teig verarbeiten und diesen kühl stellen. Daraus kleine Teigkugeln formen, auf ein Backblech legen und bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten lang backen und anschließend vollständig auskühlen lassen. Viel Puderzucker in einen Suppenteller füllen und die Kourabiedes darin wälzen.

Australien: Macadamia-Shortbread (Plätzchen mit Macadamianüssen)

Simpel in der Zubereitung und deshalb auch für Backanfänger geeignet: Macadamia-Shortbread ist in Australien ein kulinarischer Weihnachtshit. Foto: adobe stock

Zutaten:

150 g Macadamia-Kerne

300 g Mehl

50 g Speisestärke

200 g kalte Butter

120 g Zucker

1 Prise Salz

Zubereitung:

Macadamianüsse sehr fein hacken und mit Mehl, Stärke, Butter, Zucker und Salz zu einem glatten Teig verarbeiten. Diesen zu zwei etwa 20 Zentimeter langen Rollen formen, in Frischhaltefolie wickeln und für mindestens eine Stunde kühl stellen. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Teigrollen in etwa 1 Zentimeter dicke Scheiben schneiden, die Plätzchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und etwa 18 Minuten backen.