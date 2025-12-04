So knuspert die Welt: Internationale Plätzchenrezepte

REUTLINGEN. Eine Adventszeit ohne Gutsle und Bredla, das wäre wie Ping ohne Pong. Doch muss es tatsächlich immer deutsches Traditionsgebäck sein, das bei Kerzenschein an liebevoll gedeckten Kaffeetafeln verschnabuliert wird? GEA-Redakteurin und Hobbybäckerin Heike Krüger meint: Nein. Weil Plätzchenrezepte aus der europäischen Nachbarschaft, aber auch solche, von Down Under und Übersee, dem Gaumen schmeicheln und »Suchtpotenzial« haben.
USA: Peanut-X-Mas-Cookies (Erdnussplätzchen)
Zutaten:
75 g weiche Butter
180 g Zucker
1 Vanilleschote (Mark)
1 Ei (Größe L)
125 g Mehl
1 TL Backpulver
200 g gesalzene Erdnüsse
Zubereitung:
Butter in einer Schüssel mit Zucker und Vanille schaumig rühren. Dann Ei, Mehl und Backpulver dazugeben und weiterrühren. Erdnüsse unterheben. Den Teig etwa 1 Stunde lang kühl stellenn und im Anschluss daraus Kugeln formen. Die Kugeln mit genügend Abstand auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech drapieren und im vorgeheizten Ofen bei 165 Grad Umluft etwa 15 Minuten lang backen.
Spanien: Polvorones (Zimt-Anis-Plätzchen)
Zutaten:
250 g Mehl
115 g ungeschälte gemahlene Mandeln
125 g weiche Butter
100 g Puderzucker
½ TL Zimt
¼ TL Anis (fein zerstoßen oder gemahlen)
2 EL Wasser (eventuell ein bisschen mehr)
Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung:
Den Backofen auf 130 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Mehl mit den Mandeln vermischen, auf einem mit Backpapier ausgekleideten Blech gleichmäßig verteilen und 30 Minuten lang rösten. Zwischendurch zwei, drei Mal mit einem Löffel umrühren. Die Röstmischung mit Puderzucker, Zimt, Anis und Butterflöckchen sowie Wasser zu einem (etwas bröseligen) Teig verkneten und diesen etwa anderthalb Stunden kühl stellen. Den Teig zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie auf eine Dicke von etwa 1,5 Zentimeter auswellen. Dass er bröselt, soll nicht irritieren: Das muss so sein. Mit einer runden Ausstechform (3 Zentimeter Durchmesser) Plätzchen ausstechen, aufs Blech legen und etwa 11 Minuten im auf 200 Grad Ober-/Unterhitzevorgeheiztenn Ofen backen. Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben.
Finnland: Kardemummakeksejä (Kardamom-Plätzchen)
Zutaten:
240 g Mehl
135 g Zucker
1 Pck. Vanillinzucker
2,5 TL Kardamom
200 g kalte Butter (in kleine Stücke geschnippelt)
1 Ei
Zubereitung:
Sämtliche Zutaten zu einem glatten Teil verkneten und diesen für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsplatte oder zwischen zwei Lagen Folie ausrollen und ausstechen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und bei 175 Grad Ober-/Unterhitze etwa 10 Minuten backen. Nach dem Auskühlen mit Zucker-Glasur verzieren oder mit Puderzucker bestäuben.
Tipp: Ein Plätzchen mit Johannisbeergelee dünn bestreichen und mit einem zweiten Plätzchen deckeln
Polen: Ciastka Kruche z Orzechami (Shortbread-Gebäck mit Nüssen)
Zutaten:
250 g weiche Butter
100 g Zucker
60 g Marzipanrohmasse
150 g Pekannüsse (alternativ: Walnusskerne) gemahlen
1 Vanilleschote (das Mark)
280 g Mehl
Puder-/Vanillinzucker-Mix zu bestäuben
Zubereitung:
Nüsse, Butter, Zucker, Marzipanrohmasse, Vanillemark und Mehl in eine Schüssel geben und zu einem glatten Teig verkneten und für etwa eine Stunde kühl stellen. Mit einem Teelöffel kirchgroße Teigportiönchen abstechen und zwischen den Handflächen zu Kugelnformenn. Diese mit reichlich Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober-/Unterhitze etwa 15 Minuten lang hellbraun backen. Die noch warmen Plätzchen mit der Puder-/Vanillinzucker-Mischung bestäuben.
Portugal: Broas com batata doce e nozes (Süßkartoffel-Nuss-Plätzchen)
Zutaten:
350 g Mehl
1 TL Backpulver
125 g Zucker
½ TL Zimt
½ TL gemahlener Fenchel
2 Eier
40 g Honig
100 g Süßkartoffeln
40 g Butter
70 g Walnüsse oder Mandeln, fein gehackt
1 Prise Salz
Eigelb zum Bestreichen
Zubereitung:
Süßkartoffel weichkochen und mit einer Gabel zerstampfen. Mehl, Backpulver, Zucker und die Gewürze in einer Schüssel miteinander vermengen. In einer separaten Schüssel den Kartoffelstampf mit den beiden Eiern, Honig, Butter und Salz pürieren. Den Süßkartoffel- und Mehlmix zu einem glatten Teig verarbeiten. Zum Schluss die fein gehackten Nüsse unter die Masse heben. Den Teig für eine gute Stunde kühl stellenn. Kleine Bällchen aus dem Teig formen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und mit Eigelb bestreichen. Im auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizten Ofen etwa 25 Minuten backen.
Griechenland: Kourabiedes
Zutaten:
330 g gemahlene Mandeln
330 g Butter
400 g Mehl
140 g Puderzucker
1 Eigelb
50 ml Cognac oder Weinbrand
¼ TL Backpulver
1 Messerspitze Nelkenpulver
Reichlich Puderzucker zum Wälzen
Zubereitung:
Butter in einem Topf schmelzen und auskühlen lassen. In der Zwischenzeit die Mandeln auf einem Blech verteilen und bei 180 Grad 15 bis20 Minuten rösten. Butter schaumig schlagen. Dann Zucker, Backpulver, Cognac, Ei und Mandeln hinzufügen und durchrühren. Nun das Mehl hinzufügen und alles zu einem lockeren, nicht-bröseligen Teig verarbeiten und diesen kühl stellen. Daraus kleine Teigkugeln formen, auf ein Backblech legen und bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten lang backen und anschließend vollständig auskühlen lassen. Viel Puderzucker in einen Suppenteller füllen und die Kourabiedes darin wälzen.
Australien: Macadamia-Shortbread (Plätzchen mit Macadamianüssen)
Zutaten:
150 g Macadamia-Kerne
300 g Mehl
50 g Speisestärke
200 g kalte Butter
120 g Zucker
1 Prise Salz
Zubereitung:
Macadamianüsse sehr fein hacken und mit Mehl, Stärke, Butter, Zucker und Salz zu einem glatten Teig verarbeiten. Diesen zu zwei etwa 20 Zentimeter langen Rollen formen, in Frischhaltefolie wickeln und für mindestens eine Stunde kühl stellen. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Teigrollen in etwa 1 Zentimeter dicke Scheiben schneiden, die Plätzchen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und etwa 18 Minuten backen.