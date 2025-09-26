Neue Initiative in der Region: »Pro Windkraft«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Voll besetzter Saal bei der Gründungsveranstaltung der neuen Reutlinger Bürgerinitiative »Pro Windkraft Reutlingen« am Mittwochabend im Alten Rathaus: »Wir haben mit hohem Interesse gerechnet, aber nicht damit, dass wir noch zusätzliche Stühle aufstellen mussten«, berichtet Angela Patka, eine von vier Organisatoren des Abends.

Mitorganisator Florian Klebs sagte: »Wir wollen zeigen, dass wir den Aufbruch Richtung Windkraft wollen und dass wir die Mehrheit sind.« Entsprechend befürwortet die Initiative »Pro Windkraft« Reutlingen die Pläne für zwei Windkraftanlagen auf städtischen Flächen am Käpfle. »Dabei ist uns wichtig, dass die Standorte und der Betrieb den Artenschutz bestmöglich berücksichtigen und die notwendigen Eingriffe ausgeglichen werden«, so Angela Patka.

Im Rahmen ihrer Gründungsveranstaltung übte sich die neue Initiative auch in einer Standortbestimmung: Mit bunten Klebepunkten markierten die Teilnehmer auf einem Plakat, mit welchen Interessen und Zielen sie zum Gründungstreffen der neuen Initiative gekommen sind. »Umweltschutz und Klimaziele« und »Energieunabhängigkeit und Friedenssicherung« erhielten dabei die meiste Aufmerksamkeit, dicht gefolgt von »Neue Einnahmemöglichkeiten für Kommune, Bürgerinnen und Bürger« und »Chancen für lokale Firmen«.

Die Initiative plant Informationsveranstaltungen, Expertengespräche und Exkursionen zu bestehenden Windparks. Außerdem will sie Anwohner von bestehenden Windparks einladen, die während der Planungsphase noch dagegen waren und inzwischen von den Vorteilen überzeugt sind. "Windkraft selbst zu erleben und Informationen aus erster Hand haben uns überzeugt.

Nun wollen wir auch anderen Reutlingerinnen und Reutlingern die Möglichkeit geben, sich selbst zu überzeugen", erklärt Florian Klebs. Erste Veranstaltungen stehen bereits. Am Samstag 11. Oktober, um 15 Uhr startet die Initiative ein Ideen-Café im Naturschutzzentrum (Untere Gerberstraße 1). (eg)

www.prowindkraft-reutlingen.de