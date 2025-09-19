Mit dem Hohfleck hat Sonnenbühl das Flächenziel für Windkraft erfüllt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Die Gemeinde Sonnenbühl hätte in der zweiten Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung eine weitere Stellungnahme abgegeben können, die für den Teilregionalplan Windenergie, den der Regionalverband Neckar-Alb ausarbeitet, relevant sein könnte. Musste sie aber nicht. »Bei uns gibt es nicht wie woanders so viel Diskussionsbedarf«, sagt Bürgermeister Uwe Morgenstern. Trotzdem kommt das Thema auf der Tagesordnung. So will es die Vorgehensweise. Der Gemeinderat entscheidet, ob und wie auf das vom Regionalverband ausgewiesene Vorranggebiet reagiert werden soll.

Lena Dölker vom Regionalverband stellte dem Gemeinderat in aller Kürze noch einmal das gesamte Verfahren vor - beginnend mit den Suchraumkarten über die Steuerungsmöglichkeit, »nur« 1,8 Prozent der Fläche für Windenergienutzung auszuweisen und damit »Wildwuchs« zu vermeiden, die Öffentlichkeitsbeteiligung bis zum Satzungsbeschluss, der für Dezember erwartet wird. Stand derzeit: In Sonnenbühl ist ein Gebiet ausgewiesen, im Plan heißt es RT-03. Und das ist nahezu deckungsgleich mit dem Windpark Hohfleck mit seinen fünf Anlagen, mit deren Bau bereits begonnen wurde. Ein wenig größer war die Fläche zunächst, die Gemeinde hatte in ihrer ersten Stellungnahme darauf hingewiesen, dass zwei Flurstücke nicht ins Vorranggebiet einbezogen werden sollen, ansonsten aber zugestimmt.

Gebiet wird um 55 Hektar kleiner

Mittlerweile hat der Regionalverband alle Stellungnahmen der ersten Beteiligungsrunde gesichtet, eingeordnet und eingearbeitet. Ergebnis: Das Vorranggebiet RT-03 auf Sonnenbühler Gemarkung wird tatsächlich kleiner und von anfangs 168 auf 113 Hektar reduziert. Das liege an einem kleinen Bereich im Norden, der als Vorsorgeabstand aus Gründen des Vogelschutzes herausgerechnet werden muss (17 Hektar), an einem Areal westlich der Fläche, das eine FFH-Mähwiese ist (drei Hektar), und im Süden gebe es 35 Hektar, die wegen militärischer Belange als Hubschraubertiefflugstrecke nicht in Betracht kommen. Die beiden betreffenden Flurstücke also wurden, wie von der Gemeinde in der ersten Stellungnahme gewünscht, werden zurückgenommen und sind so nicht mehr Teil des Vorranggebiets.

»Wir haben mit dem Windpark Hohfleck alles richtig gemacht«, zieht Bürgermeister Uwe Morgenstern ein Fazit. Natürlich wurde damals viel debattiert. Bereits 1998 wollte Sowitec einen Windpark bei Erpfingen bauen, der nicht genehmigt wurde. Seit 2011 strengte der Sonnenbühler Projektierer seine Pläne an, Windräder auf dem Hohfleck zu errichten. Gerichte haben sich damit beschäftigt, Gegner sind dagegen Sturm gelaufen, im Juli 2022 hatte das Landratsamt Reutlingen schließlich die endgültige Genehmigung erteilt. Landesregierungen und Gesetze haben sich geändert. In Sonnenbühl wird ein Windpark gebaut, dem Teilregionalplan und dem Flächenziel von 1,8 Prozent sind damit Genüge getan. Weitere Flächen als Vorranggebiet wird es nicht geben. Der Gemeinderat diskutierte in der Sitzung am Donnerstagabend tatsächlich nicht. Er stimmte dem Teilregionalplan in der jetzigen Form einstimmig zu.

Eine Info gab Morgenstern noch, weil Anfragen zu den Zacken an den Rotorblättern ins Rathaus geflattert waren, nachdem Menschen die Transporte der Flügel, Bilder und Videos in sozialen Medien und im GEA davon gesehen hatten. Sie äußerten ihre Ängste, damit würden noch mehr Vögel und Fledermäuse »geschreddert« werden. Die Zacken würden sich an der dem Wind abgewandten Seite befinden, und sie würden der Schallreduzierung dienen, erklärte der Bürgermeister. (GEA)