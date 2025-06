Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anfang Juni war eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Roanne zu Gast in Reutlingen. Angeführt von Bürgermeister Yves Nicolin, besuchten die Gäste die Achalmstadt anlässlich der feierlichen Neu-Einweihung des Place de Roanne im Reutlinger Volkspark.

Der Platz, der 1984 zur Landesgartenschau als Symbol der deutsch-französischen Freundschaft angelegt worden war, wurde umfassend saniert und neu gestaltet. Das ursprünglich mit Mosaik verkleidete Brunnenbecken war in die Jahre gekommen. Im Rahmen der Neugestaltung wurde es durch ein modernes Edelstahlbecken ersetzt, die Pumpentechnik erneuert und der Platz durch neue Bepflanzung – die Blumen sollen in den Farben der Tricolore, blau, weiß und rot blühen – und instandgesetzte Bänke aufgewertet. Eine neue Informationstafel erinnert nun dauerhaft an die traditionsreiche Städtepartnerschaft.

Grußworte der Bürgermeister

Dass die Partnerschaft auch nach wie vor aktiv gelebt wird, machte Oberbürgermeister Thomas Keck in seinem Grußwort deutlich: »Menschen aus Roanne und Reutlingen füllen unsere Partnerschaft immer wieder neu mit Leben. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Sportvereine, Musikgruppen, Künstlerinnen und Künstler, der Lions Club, Wandergruppen, die Feuerwehr und viele mehr bringen ihr Engagement und ihre Überzeugung ein.« Roannes Bürgermeister Yves Nicolin bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die Neugestaltung des Place de Roanne: »Mit diesem Platz schenken Sie Reutlingen einen Ort des Austausches, der Kultur und der Geselligkeit.«

Musikalisch begleitet wurde die Einweihung vom Chor des Johannes-Kepler-Gymnasiums, das selbst in die partnerschaftlichen Aktivitäten eingebunden ist. Mit der Roanner Partnerschule Lycée Albert Thomas führt die Schule seit dem Jahr 1997 einen sehr erfolgreichen Musikaustausch.

Die Partnerschaft zwischen Reutlingen und Roanne besteht seit 1958 und ist die älteste Städteverbindung Reutlingens. Über Jahrzehnte hinweg haben vor allem Schüleraustausche, kulturelle Projekte und persönliche Begegnungen diese Verbindung geprägt.

Auch beim aktuellen Besuch wurde der fachliche und persönliche Austausch fortgeführt: So sprachen Fachleute beider Städte unter anderem über die Grünflächenplanung und -pflege im Klimawandel sowie über die Chancen und Herausforderungen bei den Schulbegegnungen zwischen Roanne und Reutlingen. Der Besuch unterstrich die Bedeutung kommunaler Partnerschaften in Europa.

Die Neu-Einweihung des Place de Roanne markierte dabei nicht nur den Abschluss eines gelungenen Sanierungsprojekts, sondern setzte auch ein starkes Zeichen für das Fortbestehen einer lebendigen Freundschaft über Ländergrenzen hinweg. (eg)