Warum ist der Brunnen an der Reutlinger Marienkirche eingezäunt?

REUTLINGEN. Seit mehreren Wochen zieren Bauzäune prominente Plätze in der Reutlinger Altstadt. Einer umringt den Brunnen an der Marienkirche. Ein anderer sperrt auf dem Albtorplatz das Wartehäuschen samt Toiletten-Container großräumig ab. Arbeiten waren an beiden Orten für Passanten bislang jedoch nicht zu beobachten. Ein GEA-Leser fragte die Redaktion deshalb: Was hat es mit diesen Baustellen auf sich?

Der Brunnen vor der Marienkirche ist schon seit Ende Januar eingezäunt. Dieser ist im Gegensatz zu seinen zahlreichen Pendants in der Kernstadt nicht aus dem Winterschlaf erwacht. Es fließt kein Wasser. Der Grund dafür: ein Leck in der Wasserzuleitung. Das teilte die Stadtverwaltung auf GEA-Anfrage mit. Die Einzäunung soll Schäden durch das Beklettern der historischen Brunnensäule und der bronzenen Wasserspeier verhindern. Der Kaiser-Friedrich-Brunnen ist denkmalgeschützt. Er wurde 1561 von Meister Hans Motz im Renaissancestil anstelle des alten Kirchbrunnens neu errichtet.

Noch ist das Leck nicht gefunden worden, gibt die Verwaltung zu. Vermutet wird es unter dem Brunnenbecken oder in der Brunnensäule. In Absprache mit dem Landesdenkmalamt hat die Stadt ein Schadensgutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten mit Kostenschätzung liege derzeit noch nicht vor, es sei aber in Arbeit. Ein Zeitplan für die Sanierung existiere deshalb auch noch nicht, so die Verwaltung. Heißt: Der Brunnen an der Marienkirche wird wohl noch lange eingezäunt bleiben.

Neue Toilette am Albtorplatz entsteht

Auch die Bauzäune im Bereich um das Wartehäuschen am Albtorplatz werden noch eine Weile stehen bleiben. An dieser Stelle entsteht eine moderne, barrierefreie Toiletten-Anlage, erklärt die Verwaltung. Die Arbeiten sind Teil der Reutlinger Toilettenkonzeption. Diese wird aktuell von den Technischen Betriebsdiensten (TBR) umgesetzt.

Die Arbeiten am Albtorplatz dürften bald beginnen: Seit Montag steht dort ein Bagger. Foto: Frank Pieth Die Arbeiten am Albtorplatz dürften bald beginnen: Seit Montag steht dort ein Bagger. Foto: Frank Pieth

Das Unternehmen arbeitet derzeit auch am Regionalen Omnibusbahnhof (ROB) an einer neuen Anlage. Hier werden eine barrierefreie und eine Unisex-Kabine, sowie zwei Urinale gebaut. Zurzeit stehen an beiden Orten interimsweise Toilettencontainer. Diese sollen bei Fertigstellung der neuen Anlagen Mitte Juni rückgebaut werden. Spätestens dann verschwinden zumindest dort auch die Bauzäune. (GEA)