Unbekannter setzt Auto in Reutlingen in Brand

REUTLINGEN. Zu einem gemeldeten Pkw-Brand sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Reutlingen ausgerückt. Gegen 00.45 Uhr bemerkte die Fahrzeughalterin, dass ihr in der Sickenhäuser Straße abgestellter Ford Mondeo brannte und wählte den Notruf, berichtet die Polizei. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zu den Hintergründen und dem unbekannten Täter haben die Beamten des Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)