150 Musiker, 300 Zuhörer: Weihnachtslieder auf Reutlinger Marktplatz

REUTLINGEN. Schöne Tradition: Zum 47. Mal stimmten mehr als 150 Blasmusiker aus dem ganzen Evangelischen Kirchenbezirk Reutlingen am Samstag auf dem Marktplatz die Menschen auf das nahende Weihnachtsfest ein. Bevor sie sich zum Weihnachtsliederblasen auf dem Marktplatz trafen, spielten die Posaunenchöre wieder traditionell im ganzen Stadtgebiet. Ein Auszug: Die Musiker aus Genkingen machten den Bewohnern im Seniorenzentrum Gönningen eine Freude, die aus Ohmenhausen musizierten im Hohbuch, »manche Leute standen auf dem Balkon, andere sind sogar runter gekommen«, erzählt ein Musiker.
Der Posaunenchor Altenburg spielte in Rappertshofen, »die Bewohner haben sich mega gefreut und konnten sich sogar noch Weihnachtslieder wünschen, als wir fertig waren«, erzählte ein junge Musikerin, die zum ersten Mal dabei war.
Knapp 20 Posaunenchöre
Insgesamt knapp 20 Posaunenchöre waren in diesem Jahr dabei, der Kirchenbezirk erstreckt sich von Wannweil bis Gammertingen. Rund 300 Zuhörer versammelten sich um 16 Uhr schließlich zum großen Finale auf dem Marktplatz: Ältere Menschen wie auch junge Familien mit kleinen Kindern. Von »Tochter Zion« bis »Oh du Fröhliche«, jeder konnte mitsingen, und viele taten es auch.
Da sowohl das tiefe als auch das hohe Blech zahlreich vertreten war, entfaltete sich für eine knappe halbe Stunde ein wirklich schöner und imposanter Klang, der auch manch' einen Passanten, der zufällig vorbeikam, innehalten lies.
Nicole Diez, leitende Referentin beim Evangelischen Jugendwerk, sorgte mit weihnachtlichen Texten und kurzen Bibelauszügen für zusätzliche Weihnachtsstimmung zwischen den einzelnen Musikstücken.
Klaus-Peter Rieger war Dirigent der vielen Musiker. Bis 19 Uhr konnte sich jeder dann noch einen persönlichen Segen in der Marienkirche abholen. (GEA)