150 Musiker, 300 Zuhörer: Weihnachtslieder auf Reutlinger Marktplatz

Mehrere hundert Zuhörer und knapp 200 Musiker aus dem ganzen Evangelischen Kirchenbezirk Reutlingen beim Weihnachtsliederblasen auf dem Reutlinger Marktplatz.

REUTLINGEN. Schöne Tradition: Zum 47. Mal stimmten mehr als 150 Blasmusiker aus dem ganzen Evangelischen Kirchenbezirk Reutlingen am Samstag auf dem Marktplatz die Menschen auf das nahende Weihnachtsfest ein. Bevor sie sich zum Weihnachtsliederblasen auf dem Marktplatz trafen, spielten die Posaunenchöre wieder traditionell im ganzen Stadtgebiet. Ein Auszug: Die Musiker aus Genkingen machten den Bewohnern im Seniorenzentrum Gönningen eine Freude, die aus Ohmenhausen musizierten im Hohbuch, »manche Leute standen auf dem Balkon, andere sind sogar runter gekommen«, erzählt ein Musiker.

Der Posaunenchor Altenburg spielte in Rappertshofen, »die Bewohner haben sich mega gefreut und konnten sich sogar noch Weihnachtslieder wünschen, als wir fertig waren«, erzählte ein junge Musikerin, die zum ersten Mal dabei war.

Knapp 20 Posaunenchöre

Insgesamt knapp 20 Posaunenchöre waren in diesem Jahr dabei, der Kirchenbezirk erstreckt sich von Wannweil bis Gammertingen. Rund 300 Zuhörer versammelten sich um 16 Uhr schließlich zum großen Finale auf dem Marktplatz: Ältere Menschen wie auch junge Familien mit kleinen Kindern. Von »Tochter Zion« bis »Oh du Fröhliche«, jeder konnte mitsingen, und viele taten es auch.

Kalt war's diesem Bariton-Spieler am Samstag offenbar nicht. Foto: Frank Pieth

Da sowohl das tiefe als auch das hohe Blech zahlreich vertreten war, entfaltete sich für eine knappe halbe Stunde ein wirklich schöner und imposanter Klang, der auch manch' einen Passanten, der zufällig vorbeikam, innehalten lies.

Hohes wie auch tiefes Blech zahlreich vertreten auf dem Marktplatz. Foto: Frank Pieth

Nicole Diez, leitende Referentin beim Evangelischen Jugendwerk, sorgte mit weihnachtlichen Texten und kurzen Bibelauszügen für zusätzliche Weihnachtsstimmung zwischen den einzelnen Musikstücken.

Musiker aus knapp 20 Posaunenchören waren in diesem Jahr involviert. Foto: Frank Pieth

Klaus-Peter Rieger war Dirigent der vielen Musiker. Bis 19 Uhr konnte sich jeder dann noch einen persönlichen Segen in der Marienkirche abholen. (GEA)