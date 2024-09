Nass-kalter Start fürs Street Food Festival im Reutlinger Bürgerpark

Ein kurzer Sonnen-Moment: Am Freitag startete das Street Food Festival im Reutlinger Bürgerpark. Das Wetter war zum Start eher bescheiden.

REUTLINGEN. Das war ziemlich fies vom Wettergott: Pünktlich zum Start des Street Food Festivals im Bürgerpark ging am Freitagnachmittag ein kurzer aber starker Hagelschauer über der Reutlinger Innenstadt nieder. Kalt war's den ganzen Tag über schon, dazu nun auch noch nass: Wirklich keine Idealbedingungen für Langos, Baumstriezel oder Pommes unter freiem Himmel... Und so schauten die Betreiber der rund 20 Stände im Bürgerpark zu Beginn des Festivals eher betreten aus ihren bunten Ständen und Wägen.

Dabei könnte man am Festival-Platz im Bürgerpark einen wirklich schönen Spätsommertag verbringen, wenn denn das Wetter mitgemacht hätte. In der Mitte der Stände waren Biertisch-Garnituren aufgestellt, auch für Musik war gesorgt. Intensive Düfte machten, als es kurz wieder trocken war, dann doch ein paar einzelne Passanten neugierig. Spezialitäten aus Sri Lanka, Venezuela und Brasilien, Burger und Waffeln, Cocktails und Süßigkeiten, Essen vom Balkan und aus Spanien, vegane und glutenfreie Speisen: Hier kann wirklich jeder etwas finden, wie meist auf Festivals dieser Art allerdings eher im höheren Preissegment. Schon im Mai hatte das Festival Station in Reutlingen gemacht.

Am Samstag ist das Festival von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Vielleicht zeigt sich der Wettergott ja an Tag zwei und drei gnädiger mit den Beschickern und den Street Food Fans. (GEA)