Miss Germany: Reutlingerin Chantal Epli bei Umfrage weit vorne

REUTLINGEN. Für die Reutlingerin Chantal Epli geht es auf die Zielgerade, und im Rennen um den vielbeachteten Titel der Miss Germany sieht es für die 29-Jährige richtig gut aus. Wenn man eine aktuelle Umfrage unter den Lesern der Bildzeitung heranzieht, dann erfreut sie sich im Rennen um den Titel enormer Beliebtheit. Denn in der Umfrage liegt die Inhaberin eines Kindermodengeschäftes an der Reutlinger Marienkirche auf dem zweiten Platz. Hinter Lena Petridis, die ebenfalls aus Baden-Württemberg kommt. Die 30-jährige Petridis stammt aus der Gemeinde Murr im Kreis Ludwigsburg.

Die Online-Umfrage der Bild läuft noch und es kann weiterhin per Klick über die Favoriten abgestimmt werden. Derzeit liegen die zehn Kandidaten bei der Abstimmung weitgehend nah beieinander. Für Lena Petridis stimmten demnach 20 Prozent, für Chantal Epli entschieden sich 16 Prozent. Auf dem dritten Platz liegen Catharina Convents und Kira Geiss gleich auf mit jeweils 13 Prozent.

Mitte Februar hatte es Chantal Epli im Halbfinale geschafft, die Jury zu überzeugen und war somit ins Finale der Miss-Germany-Wahl eingezogen. »Ich bin sehr überwältigt«, und »am meisten spüre ich Dankbarkeit«, hatte sie da gesagt. Seit dem ersten Casting im Sommer 2022 hatte sie sich immerhin gegen 15.000 Konkurentinnen durchgesetzt.

Die Geschäftsfrau ist Mutter einer sechsjährigen Tochter und war bereits einmal Miss Reutlingen. Sie passt somit offenbar in das Konzept des Veranstalters Miss Germany Studios. Nach eigenen Angaben soll es beim Wettbewerb nicht mehr nur um Schönheit gehen, sondern auch um Vielfalt oder Persönlichkeit der Kandidatinnen. Unter den zehn Finalistinnen ist mit der 18-jährigen Saskia von Bargen auch eine Kandidatin, die als Junge auf die Welt gekommen ist und die 25-jährige Catharina Convents, die als sogenanntes »Curvy-Model« gilt. Am Ende soll laut Organisatoren eine Gewinnerin stehen mit Profil, Visionen und Ambitionen.

Die zehn Finalistinnen waren übrigens zum Fotoshooting kürzlich in Metzingen. In der Outletcity präsentierten sie sich bestens gelaunt den Fotografen.

Gute Laune beim Besuch in der Outletcity Metzingen: Die zehn Finalistinnen im Miss Germany Wettbewerb. Foto: Outletcity Metzingen

Die Finalshow am Samstag, 4. März, im Europa Park in Rust wird unter anderem moderiert von Frauke Ludowig und um 20.45 Uhr live auf dem Streamingportal Twitch übertragen. In der Jury sitzen bekannte TV-Profis wie Bruce Darnell oder Ruth Moschner. Die vergangenen Shows kamen nach Angaben des Veranstalter auf etwa 125.000 Zusschauer. (GEA)