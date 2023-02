Reutlingerin zieht ins Finale von »Miss Germany« ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Jetzt steht es fest: Chantal Epli aus Reutlingen hat es ins Finale von »Miss Germany« geschafft. Die 29-Jährige ist eine von zehn Kandidatinnen, die am 4. März in der Final-Show im Europa-Park in Rust Chancen auf den begehrten Titel haben. Sie hat sich damit seit dem ersten Casting im Juli gegen insgesamt rund 15.000 Konkurrentinnen im Wettbewerb durchgesetzt, der seit 2019 kein klassischer Schönheitswettbewerb mehr sein will, wie die Organisatoren betonen. »Ich bin sehr überwältigt«, sagt Epli über ihren Erfolg. »Am meisten spüre ich Dankbarkeit, diese unfassbar tolle Chance zu bekommen.«

Im Halbfinale vor wenigen Tagen sollten die Kandidatinnen in einer Talkrunde noch einmal sich selbst und ihre zentrale Mission den 125.000 Zuschauern auf der Streaming-Plattform Twitch präsentieren: Die Inhaberin eines Reutlinger Geschäfts für Baby- und Kindermode möchte anderen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit animieren, so ihre Botschaft.

Zuvor nahm Epli an einem einwöchigem »Personality Camp« teil. In diesem haben die Kandidatinnen von Experten aus den unterschiedlichsten Branchen wie Medien, Persönlichkeitsverwirklichung, Gesundheit, oder Finanzen gelernt, wie sie sich und ihre Geschichte noch besser verkaufen können. »Ich habe in dieser Woche nochmal wirklich viel dazulernen dürfen«, sagt Epli, die sich über eine mögliche Final-Teilnahme gar keine Gedanken gemacht hatte. »Mein Fokus lag auf all dem Input und den tollen Frauen um mich herum. Ich habe tatsächlich immer sehr im Moment gelebt und versucht, alles aufzusaugen, was um mich herum passiert.«

Wirklich Zeit durchzuatmen hat Chantal Epli nicht, bevor es für sie in die finale Phase von »Miss Germany« geht. Bereits am 22. Februar geht es im Europa-Park los mit Fotoshootings, Videodrehs und Proben für die große Arena-Show am 4. März, die ab 18 Uhr live auf Twitch gestreamt wird. Die Jury um Model-Coach Bruce Darnell, Moderatorin Ruth Moschner, Model Monica Meier-Ivancan und Modedesignerin Jil Andert entscheidet, wer am Ende den Titel »Miss Germany« und die Fördersumme in Höhe von 25.000 Euro bekommt. »Jede hat die gleichen Chancen«, ist Chantal Epli überzeugt. Aber um den Sieg geht es der Reutlingerin nicht, wie sie betont. »Es geht bei all dem Ganzen um so viel mehr, sodass ich für mich persönlich längst schon gewonnen habe.« (GEA)