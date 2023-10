Macht Osiander in Reutlingen dicht? Chef äußert sich zu Gerücht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Reutlinger Innenstadt nimmt der Leerstand seit Jahren zu. Sowohl in der Fußgängerzone als auch in den Nebenstraßen machen immer wieder Einzelhändler dicht. Nicht nur kleine Inhaber-geführte Betriebe haben es schwer, auch Filialen großer Ketten sind von Schließungen betroffen. »Departement Z« in der Müller-Galerie hat schon zu, Kaufhof und Breuninger Sports als eigenständiger Laden sollen noch folgen. Darüber, wen es noch treffen könnte, wird spekuliert. Laut aktuellem Stadtgeflüster könnte das die Buchhandlung Osiander in der Wilhelmstraße sein.

Osiander-Chef: »Die Gerüchte sind mir bekannt«

Der GEA hat bei Christian Riethmüller, Geschäftsführer und Inhaber der Osianderschen Buchhandlung, nachgefragt, ob da wirklich etwas dran ist. »Die Gerüchte sind mir bekannt«, sagt er und ergänzt: »Die kursieren immer, wenn Mietverträge auslaufen und man sich umsieht.« Wie lange der Mietvertrag der Filiale in der Wilhelmstraße noch besteht, will Riethmüller nicht verraten. »Dazu mache ich keine Angaben, das ist eine vertrauliche Sache zwischen dem Vermieter und uns als Firma.«

Christian Riethmüller, Geschäftsführer und Inhaber der Osianderschen Buchhandlung. Foto: Nicht angegeben

Das Unternehmen mit Sitz in Tübingen beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und betreibt in Süddeutschland derzeit an 61 Standorten Einzelhandelsgeschäfte. Das in Reutlingen ist laut Riethmüller das umsatzstärkste. »Ich kann deshalb versichern, dass wir auch künftig mit einer Buchhandlung in Reutlingen vertreten sein werden«, sagt er dem GEA. Ob das weiterhin in der Wilhelmstraße 64 sein wird, ließ er offen. Über konkrete Alternativen innerhalb der Innenstadt machte der Osiander-Chef ebenfalls keine Angaben. Nur so viel: »Mir sind schon Objekte angeboten worden.« (GEA)