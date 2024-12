Ungewissheit bei Reutlingerin mit syrischen Wurzeln

Vor über zwei Jahrzehnten ist Antwanet Sagman vor der Gewaltherrschaft von Baschar al-Assad aus Syrien nach Deutschland geflohen. Mittlerweile arbeitet die in Reutlingen wohnende Mutter von drei Kindern als Prüfingenieurin beim TÜV Süd, engagiert sich politisch im »WiR in Reutlingen Verein«. Der Sturz des Diktators macht sie grundsätzlich glücklich. Was sie von Verwandten und Freunden aus ihrer ehemaligen Heimat hört, ist geprägt von Ungewissheit und Angst.

Antwanet Sagmann, politisch engagiert im WiR in Reutlingen Verein, ist einst vor dem Assad-Regime aus Syrien geflohen. Bis heute hat sie zahlreiche Beziehungen in das Land. Foto: Privat Antwanet Sagmann, politisch engagiert im WiR in Reutlingen Verein, ist einst vor dem Assad-Regime aus Syrien geflohen. Bis heute hat sie zahlreiche Beziehungen in das Land. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.