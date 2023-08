Breuninger Sports gibt eigenen Laden in Reutlingen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Breuninger Sports gibt seinen Laden in der Reutlinger Metzgerstraße auf. Das teilte die Eigentümergemeinschaft heute in einem Pressestatement mit. Wörtlich heißt es: »Das Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger verlagert sein aktuell in der Metzgerstraße ansässiges Sportsortiment in das gegenüberliegende Haupthaus. Der Mietvertrag mit den Eigentümern endet zum 30. November 2024.« Gründe für diesen Schritt werden in der Mitteilung nicht genannt.

Durch den Rückzug von Breuninger Sports wird in der Metzgerstraße eine Fläche von rund 2.500 Quadratmetern frei. Laut Pressemeldung steht sie ab 1. Dezember 2024 für einen neuen Nutzer zur Verfügung. Was damit passiert, steht noch nicht fest. »Die Eigentümergemeinschaft, die «Beim Gartentor» GbR Grundstücksverwaltungsgesellschaft, zeigt sich neben der Option einen Anschlussmieter zu finden auch grundsätzlich offen für einen Verkauf der Einheit.« (GEA)