Gleich zwei Unfälle auf der B28 sorgen in Reutlingen für lange Staus

REUTLINGEN. Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Dienstagnachmittag im Feierabendverkehr auf der B 28 ereignet. Gegen 17.15 Uhr war eine 21-Jährige auf ihrem Motorroller der Marke Piaggio auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Metzingen unterwegs. Im stockenden Verkehr fuhr die junge Frau vor der Anschlussstelle Sondelfingen mit ihrem Roller auf den Ford Puma einer 49 Jahre alten Frau auf. Dabei stürzte sie auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu. Die 21-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Unmittelbar danach kam es im Rückstau zu einem zweiten, erheblichen Auffahrunfall. Ein 32-Jähriger bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und zog nach links. Hierbei krachte er in den Wagen einer 35 Jahre alten Frau. Dieser wurde im Anschluss in die Leitplanken gedrückt. Die 35-Jährige sowie eine 57 Jahre alte Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie mussten zur medizinischen Versorgung ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Audi war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Kurz nach 19.30 Uhr war die B 28 wieder frei befahrbar. (pol)