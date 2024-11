Lichterzauber und Late-Night-Shopping am Samstag in Reutlingen

Beliebtes Event: In den vergangenen Jahren hat »Reutlingen leuchtet« für Leben in der Innenstadt gesorgt. FOTO: PIETH

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die verkaufslange Nacht »Reutlingen leuchtet« bringt am Samstag, 30. November, von 18 bis 22 Uhr wieder einzigartige Lichtinstallationen und magische Walking Acts in die Reutlinger Innenstadt.

Die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) lädt ein zu einem Abend voller Lichterzauber und Shopping-Highlights. Am Samstag, 30. November, erstrahlt die Reutlinger Innenstadt in einem besonderen Licht und soll zu einem magischen Ort des Late-Night-Shoppings werden.

Shoppen bis 22 Uhr

Lichtobjekte in unterschiedlichen Farben und Formen illuminieren die Fußgängerzone und sorgen so für eine romantische und festliche Stimmung. Auch die Adventsaktion »Reutlinger Lichtergeschichten in der Innenstadt« startet pünktlich zu »Reutlingen leuchtet«. Besucher können hier entlang des Lichterwegs die sechs magischen Geschichten zu den Leuchtobjekten entdecken.

Auf der Grünfläche am Tübinger Tor steht ein neues Leuchtobjekt, das »Nur Lieben«-Herz, als perfekter Fotopoint zur Verfügung. Weitere leuchtende Fotopoints wie die Weihnachtshütte am Albtorplatz, die riesige Mutschel vor dem Gartentor, die Engelsflügel am Brunnen an der Marienkirche, der Stern vor der Nikolaikirche sowie der Tannenbaum am Hahnenbrunnen in der Katharinenstraße laden zu einer Erkundung ein.

Die lange Einkaufsnacht und die vorweihnachtliche Stimmung lassen die Stadt in festlichem Glanz erstrahlen. Das Walking Act-Duo Kryo und Musik von Dan Geusen in der Innenstadt unterstreichen das besondere Flair der Veranstaltung. Bis 22 Uhr öffnet der Einzelhandel seine Türen für Shopping-Nachtschwärmer. Der Abend soll ihnen Gelegenheit bieten, um nach Geschenken für die bevorstehenden Feiertage zu suchen oder sich selbst mit etwas Besonderem zu verwöhnen. Viele Einzelhändler haben sich auf diesen besonderen Abend vorbereitet und bieten individuelle Black-Weekend-Aktionen und kleine Überraschungen für ihre Kunden. Von Modeboutiquen über Schmuckgeschäfte bis hin zu kulinarischen Genüssen – all die Highlights sollen den Stadtbummel zum Erlebnis für die ganze Familie machen.

Christian Wittel, erster Vorsitzender von RTaktiv, ist jedenfalls begeistert: »Die verlängerten Öffnungszeiten bieten die perfekte Gelegenheit, Einkaufen und ein einzigartiges Lichterlebnis zu verbinden.« Gemeinsam mit vielen Akteuren gestalteten die Händler die Innenstadt attraktiv und erlebbar – »und steigern damit die Vorfreude auf die Feiertage«. (eg)

www.visitreutlingen.de