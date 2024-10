Kleine Klimaschützer sammeln in Reutlingen 8.778 »Grüne Meilen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zehn städtische Kindergärten, vier Schulen, 2.082 kleine Füße: »Auf euren Beitrag zum Klimaschutz könnt ihr sehr stolz sein«, lobte Oberbürgermeister Thomas Keck die kleinen Klimaschützer bei der Urkundenübergabe im Rathaus, »ich bin es auf jeden Fall!«.

Alljährlich wirbt die Stadtverwaltung in den Reutlinger Kindergärten für eine möglichst rege Teilnahme an der europaweiten Aktion des Klima-Bündnisses, die traditionell in die Übergabe der gesammelten »Grünen Meilen« an die Teilnehmenden der UN-Klimakonferenz mündet.

So viele kleine Reutlinger wie in diesem Jahr waren bislang noch nie dabei: 291 Kindergartenkinder sowie rund 750 Schülerinnen und Schüler aus 28 Klassen brachten es zusammen auf genau 8.778 »Grüne Meilen«. »Eure Botschaft an die Politikerinnen und Politiker ist deutlich«, resümierte der Oberbürgermeister, »Handeln und nicht nur Verhandeln ist jetzt wichtig!«.

Mit dem Laufrad oder zu Fuß

Und es gebe noch eine zweite Botschaft: »Auch die jüngsten Menschen in der Stadtgesellschaft können einen wichtigen Beitrag für eine bessere Umwelt in unserer Stadt leisten.« Ziel des Projekts ist es, Alltagswege bewusst klimafreundlich, zum Beispiel zu Fuß, mit dem Lauf- oder Fahrrad oder auch mit dem Bus zurückzulegen. Zugleich sollen die Kinder aber auch motiviert werden, in anderen Bereichen des Lebens für das Klima aktiv zu sein, etwa beim Pflanzen, Pflegen und Ernten von Gemüse für eine regionale, gesunde Ernährung.

Alles, was die kleinen Klimaschützer unternehmen, kommt in ein zur Aktion gehörendes Sticker-Heftchen. Die »Grünen Meilen« stehen dabei für die Mobilität und wurden nun vom Oberbürgermeister mit einer Urkunde belohnt. In Reutlingen organisieren die Aktion die Abteilung Kindertagesbetreuung des städtischen So-zialamts und die Task-Force Klima und Umwelt, dieses Jahr erstmals zusammen mit dem Bildungsbüro des Amts für Schulen, Jugend und Sport. Beteiligt waren die Kindergärten Urban-, Heine-, Ernst-Reuter-, Bellino-, Hermann-Ehlers- und Pestalozzistraße sowie Ziegelhütte in Gönningen, an der Halde in Sondelfingen und Melanchthonstraße in Betzingen.

Tatkräftige Unterstützung erhielten sie diesmal von den schon etwas größeren Kindern der Hohbuch- und Römerschanzschule sowie des Albert-Einstein- und des Johannes-Kepler-Gymnasiums. (eg)