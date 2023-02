Im Sommer: Endlich wieder Ferienprogramm in Reutlingen

In den Sommerferien bietet die Stadt Reutlingen wieder ein Ferienprogramm an.

REUTLINGEN. »Die Stadt spielt«: Am Sonntag, 2. Juli, geht es in eine neue Runde des städtischen Ferienprogramms. Die Besucher erwartet ein vielseitiges und spannendes Programm, das sich speziell an Kinder, Jugendliche und Familien richtet. Ausprobieren ist an diesem Tag ausdrücklich erwünscht.

Spielen, Basteln, Sport sowie Essen und Trinken sind die vier Kategorien, um die sich alles dreht. Langeweile, daddeln und abhängen wird es nicht geben, Mitmachen ist angesagt. Denn die Veranstalter, der Stadtjugendring, das Evangelische Jugendwerk, die Stadt Reutlingen, der Türkische Kultur- und Integrationsverein sowie die Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine werden den Stadtgarten mit Leben und Spielangeboten füllen.

Neue Anbieter gesucht

Gesucht sind noch Anbieter, die einmal ausprobieren möchten, bei diesem Event dabei zu sein. Träger, Institutionen, Vereine und Verbände, Anbieter unterschiedlicher Couleur sind eingeladen, die Veranstaltung mit einem Stand aktiv mitzugestalten. Mit ihren Angeboten können die Akteure für ihre Zielgruppe Werbung machen, neue Angebote ausprobieren und präsentieren sowie neue Kooperationspartner finden. Die Veranstalter freuen sich gleichermaßen über neue Anbieter wie auch solche, die jedes Jahr aufs Neue dabei sind.

Denn es ist der Wunsch der Veranstalter, dass sich die Vielfalt der Bewohnerschaft in der Vielfalt an Vereinen, Gruppen und Initiativen, die es in Reutlingen gibt, abbildet. Ziel ist es, jedes Mal ein bisschen bunter zu werden.

Was für Kinder und Familien eine riesige Gaudi und ein ereignisreicher Nachmittag ist, ist für die Reutlinger Kinder- und Jugendarbeit die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. Und vielleicht ergeben sich Kooperationen, die ein neues Angebot für die Zielgruppe entwickeln. Die Reutlinger sollen wissen, was es alles in der Kinder- und Jugendarbeit gibt: bei Hilfsdiensten, Pfadfindern, bei kirchlicher und politischer Jugendarbeit, bei Beratungs- und Bildungsangeboten, Sport und Freizeit.

Die Veranstalter freuen sich über Interessenbekundungen, Fragen und Anmeldungen. (eg)

