Ungebetene Gäste: Party einer 18-Jährigen läuft in Reutlingen aus dem Ruder

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr sind beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Anrufe über eine ausufernde Party in der Reutlinger Paulusstraße eingegangen. Die eintreffenden Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort feststellen, dass sich etwa 50 Personen im dortigen Garten eines Wohnhauses aufhielten, berichtet die Polizei. Nach Rücksprache mit der 18-jährigen Bewohnerin hatte diese offensichtlich lediglich zehn bis 15 Personen eingeladen, der größte Teil der Besucher war ihr gar nicht bekannt. Daraufhin wurden die ungeladenen Gäste der Örtlichkeit verwiesen und die Party aufgelöst.

Mit den Maßnahmen der Polizei war lediglich ein 20-Jähriger nicht einverstanden, was aller Voraussicht auch an seinem alkoholisierten Zustand lag. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille ergeben. Letztlich konnte aber auch der junge Mann mit polizeilichem Nachdruck dazu bewegt werden, die Örtlichkeit zu verlassen. Kurz nach 3 Uhr war die Party schließlich beendet und wieder Ruhe eingekehrt. (pol)