Mann spricht Achtjährige in Bus an - Straftat in Reutlingen von Fahrgast verhindert?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 27-jähriger Mann hat das Polizeirevier Reutlingen am Freitagmittag über einen längeren Zeitraum beschäftigt. Gegen 12.30 Uhr sprach er in einem Linienbus auf der Fahrt von Wannweil nach Reutlingen zunächst grundlos ein achtjähriges Mädchen an, welches in Begleitung seiner Mutter unterwegs war, berichtet die Polizei. Dies veranlasste einen weiteren männlichen Fahrgast aufgrund der verdächtigen Gesamtumstände dazu, die Kontaktaufnahme des auffälligen Mannes zu dem Kind zu unterbinden. Augenscheinlich kam es aufgrund des frühzeitigen und engagierten Eingreifens des 54-jährigen Fahrgasts zu keinen strafbaren Handlungen zum Nachteil des Mädchens.

Der polizeibekannte Störer konnte schließlich im Bereich des Regionalen Omnibusbahnhofs Reutlingen einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort konnte bei ihm eine Alkoholisierung von über einem Promille festgestellt werden, weswegen er zunächst zum Polizeirevier Reutlingen verbracht wurde. Hier wurde er gegen 13.45 Uhr wieder auf die Straße entlassen.

Bereits um 15 Uhr wurde der 27-Jährige dann jedoch erneut auffällig, als er in einem Einkaufsmarkt in der Emil-Adolff-Straße eine Flasche Alkohol entwendete. Diese hatte er in den Verkaufsräumen in seiner Jacke versteckt und lediglich eine weitere Flasche Alkohol im Kassenbereich bezahlt. Die zur Personalienfeststellung angeforderte Polizeistreife erkannte den 27-Jährigen direkt wieder, nachdem sie ihn erst wenige Stunden zuvor am Regionalen Omnibusbahnhof festgestellt hatte. Unter Androhung eines längerfristigen Beseitigungsgewahrsams wurde der Störer schließlich nach Hause geschickt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen bzgl. des 27-Jährigen übernommen. (pol)