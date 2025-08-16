Nach auffälliger Fahrt durch Reutlingen: Polizei beschlagnahmt Ford Mustang

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen ermittelt derzeit gegen einen 37-jährigen Mann, der am Freitagabend im Bereich des Südbahnhofs in Reutlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, nachdem er zuvor mit seinem Ford Mustang durch seine Fahrweise aufgefallen war. Im Scheibengipfeltunnel hatte der 37-Jährige gegen 22.45 Uhr seinen Pkw mehrfach absichtlich stark beschleunigt, wodurch er mit seinem leistungsstarken Pkw lautstark den Tunnel beschallte, berichtet die Polizei. Die in der Nähe befindliche Streifenbesatzung der Verkehrspolizei hatte er hierbei augenscheinlich noch nicht festgestellt gehabt.

Im Rahmen der anschließenden Fahrzeug- und Personenkontrolle räumte der Fahrer direkt ein, über keine gültige Fahrerlaubnis zu verfügen. Ein durch ihn ausgehändigter ausländischer Führerschein wurde direkt beschlagnahmt, da sich Hinweise auf eine Fälschung ergaben. Weiter konnte ermittelt werden, dass der 37-Jährige bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt worden war. Aus diesem Grund wurde sein Ford Mustang in Absprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und auf Kosten des 37-Jährigen durch ein angefordertes Abschleppunternehmen abtransportiert.

Der Fahrer muss nun damit rechnen, seinen Pkw nicht wieder ausgehändigt zu bekommen. Die Ermittlungen zu weiteren Fahrten mit dem Pkw und dem beschlagnahmten Führerschein dauern an. (pol)