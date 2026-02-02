Hakt es an den Reutlinger E-Ladesäulen?

Sind manche E-Ladesäulen in Reutlingen häufiger außer Betrieb als andere? Die Stadtwerke sagen nein. Die Station gegenüber vom Finanzamt zeigt jedenfalls häufiger und auch seit Langem dieses Display.

REUTLINGEN. Eine GEA-Leserin wundert sich, dass die Ladesäule gegenüber dem Reutlinger Finanzamt so häufig außer Betrieb ist und nicht genutzt werden kann. Auch E-Mobilisten, die ihr Auto an der Ladesäule beim Reutlinger Planie-Kino aufladen möchten, registrierten Ausfälle. Sie fragten beim GEA nach: Sind das technische Problemkinder, oder Hinweise darauf, dass die FairEnergie-Ladestationen technisch anfällig sind?

Der Reutlinger Energieversorger FairEnergie antwortet schriftlich: »Die Ladesäule in der Burgstraße ist nicht vollständig außer Betrieb. Aktuell ist einer der beiden Ladepunkte technisch defekt, der zweite Ladepunkt steht den Nutzerinnen und Nutzern weiterhin zur Verfügung.« Alternativ stünden im Umkreis von 400 Metern noch vier weitere Ladesäulen, die funktionierten.

Reparaturen verzögern sich

Trotz des wochenlangen Ausfalls des Ladepunktes in der Burgstraße macht die FairEnergie nur eingeschränkt Hoffnung auf eine schnelle Reparatur. Denn diese dürften nur vom Hersteller der E-Tankstellen ausgeführt werden. Das seien nicht die Stadtwerke. Wörtlich heißt es dazu: »Wir sind daher auf die Lieferung der benötigten Ersatzteile und die Umsetzung durch den Hersteller angewiesen. Leider kommt es hierbei aktuell zu verlängerten Lieferzeiten, was die Reparatur verzögert. Wir stehen hierzu im engen Austausch mit dem Hersteller und arbeiten daran, den defekten Ladepunkt so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.«

Servicetechniker Jonas Mayer reparierte kürzlich eine defekte Ladesäule am Eingang der Tiefgarage des Finanzamtes Reutlingen. Diese wird von der landeseigenen Parkgesellschaft PBW betrieben. Foto: Ralf Rittgeroth Servicetechniker Jonas Mayer reparierte kürzlich eine defekte Ladesäule am Eingang der Tiefgarage des Finanzamtes Reutlingen. Diese wird von der landeseigenen Parkgesellschaft PBW betrieben. Foto: Ralf Rittgeroth

Nur wenige Meter vom defekten Ladepunkt entfernt, an der Zufahrt zur Finanzamtstiefgarage, trifft der GEA auf Servicetechniker Jonas Mayer. Vor ihm eine geöffnete Ladesäule. Viel Technik und viele Kabel sind zu erkennen: »Diese Ladesäule hat häufig nicht funktioniert, deshalb wird sie voraussichtlich vom Anbieter ersetzt«, so seine Auskunft. Diese Ladesäule gehört allerdings nicht zum Angebot der FairEnergie, sondern wird von der landeseigenen Parkgesellschaft PBW betrieben. Außer der am Finanzamt betreibt die PBW nach eigenen Angaben noch mehrere Ladepunkte an der Hochschule Reutlingen sowie am Stuttgarter-Tor-Quartier.

In Reutlingen gibt es mehrere Anbieter , die E-Ladepunkte betreiben. Dazu gehören neben der PBW auch der baden-württembergische Platzhirsch der Branche, die EnBW, aber auch Aldi, One Charge oder ecowerk e-charge, einer Tochter der Tübinger Stadtwerke. FairEnergie ist aber der Anbieter mit den meisten Ladepunkten.

Nach Meinung der FaiEnergie sind die eigenen Ladesäulen »technisch ausgereift und zuverlässig«. Schwachstellen gebe es nicht: »Wie bei jeder technischen Anlage können jedoch unterschiedliche Faktoren zu Störungen führen, die nicht auf eine grundsätzliche oder systematische Schwäche zurückzuführen sind.«

Komplexe Technik mit Stromanschluss

Wenn es Ausfälle gebe, sei nicht der Stromanschluss betroffen, sondern andere Komponenten innerhalb der komplexen Technik in der Ladesäule. Häufiger sei eine eingeschränkte Internet- oder Mobilfunkanbindung Ursache der Störung, beides aber »notwendig, damit die Ladesäule mit dem Abrechnungs- und Steuerungssystem kommunizieren kann«. Auch dabei seien die Stadtwerke auf die Behebung durch den Hersteller angewiesen.

FairEnergie zeigt sich von der Zuverlässigkeit seiner 115 Ladepunkte in Reutlingen und der Region überzeugt: »Bei über einer Million Betriebsstunden im Jahr 2025 lag die Ausfallquote der Ladepunkte bei lediglich 2,73 Prozent«, teilt das Unternehmen dem GEA mit. Sollte es dennoch an der einen oder anderen Ladesäule mal nicht klappen, so verweist die FairEnergie auf die Servicenummer für Störungsmeldungen, die auf jeder einzelnen Station zu sehen sei.

Bedarf wächst spürbar

Zudem gebe es einen Plan bei der Wartung der vielen Stromtankstellen. Die rot-weißen FairEnergie-Stationen würden mehrmals im Jahr turnusgemäß überprüft. Außerhalb dieser Wartungsintervalle »… reagieren wir auf Störungen oder Hinweise von Nutzerinnen und Nutzern«, so die Auskunft.

Die aktuellen Nutzungszahlen würden darüber hinaus zeigen, dass die Auslastung insgesamt steige, gerade im Stadtgebiet Reutlingen. Der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur nehme weiter zu und deshalb werde das Unternehmen die Zahl der Ladesäulen »bedarfsgerecht und schrittweise« weiter ausbauen. Dazu will jetzt die Stadt Reutlingen ein E-Mobilitätskonzept entwickeln. (GEA)