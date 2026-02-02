Reutlinger Schule kämpft gegen Elterntaxis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Werastraße an der Reutlinger St. Wolfgang Schule ist zugeparkt. Eine Frau hält an der Bushaltestelle vor dem Schulgebäude und sammelt ihren Sohn ein. Dahinter wartet schon das nächste Auto. Es ist 14 Uhr und die Eltern holen ihre Kinder von der Ganztagsbetreuung ab. »Im Vergleich zum Morgen ist das gar nichts«, kommentiert Schulleiter Tobias Litz das Geschehen. Die St. Wolfgang Schule ist eine von vielen, die unter den »Elterntaxis« leidet, beklagt ihr Rektor: »Am liebsten würden einige ihr Kind sogar bis in das Klassenzimmer bringen.« Am Eingang hängt deswegen ein Schild mit der Aufschrift »Ab hier übernehmen wir.«

»Ich kann natürlich verstehen, dass sich die Eltern um ihre Kinder sorgen«, so Litz, »aber viele verstehen nicht, wie gefährlich das auch für die Schüler sein kann.« Er erzählt, dass im vergangenen Jahr ein Kind angefahren wurde. Ein Elternteil hatte es am Straßenrand aussteigen lassen, als gerade ein weiteres Auto an der sich öffnenden Tür vorbeifuhr und das Kind verletzte.

Polizei fehlt Kapazitäten für regelmäßige Kontrollen

»Vor allem der Weg über die Straße ist zum Unterrichtsbeginn oft gefährlich«, weiß Thomas Steigenberger, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen bei einem Pressegespräch mit der Schule und Vertretern der Stadt, der Polizei und des Landkreises Reutlingen. Autos versperren die Sicht, blockieren Zebrastreifen oder fahren schlichtweg zu schnell, um danach noch rechtzeitig bei der Arbeit anzukommen.

»Wir müssen unseren Kindern auch den Raum geben, um selbstständig zu handeln«, sagt Steigenberger. »Es kann doch nicht sein, dass man erst auf der weiterführenden Schule lernt, alleine Bus zu fahren.« Vor seiner Zeit bei der Kreisverkehrswacht stand Thomas Steigenberger gemeinsam mit seiner Kollegin Stephanie Feucht als Polizist immer wieder vor den Schulen. »Als die Leute uns in Uniform gesehen haben, kam es schon zu weniger Vorfällen«, erinnert er sich. Doch an Tagen ohne Polizeipräsenz nahm das übliche Chaos wieder seinen Lauf. Für tägliche Kontrollen würden schlichtweg die Kapazitäten fehlen.

Eltern ignorieren Halteverbote

Das nächste Problem an den Elterntaxis? Alle Leidtragenden sind den Entscheidungen der Autofahrer ausgeliefert. »Wir probieren mit Engelszungen, auf sie einzureden«, sagt Schulleiter Litz. Doch die Bitten von ihm und seinen Lehrkräften kämen bei den Menschen hinter dem Steuer nur selten an. Auch Lösungsversuche der Stadt Reutlingen bleiben erfolglos, erklärt Verkehrsabteilungsleiter Ralf Knop: »Regeln wie Halteverbote werden leider ignoriert. Wir können aber auch nicht einfach eine Sperrzone um die Schule errichten. Dann würde der restliche Verkehr im Umkreis darunter leiden.«

Also was tun? Projekte wie »Bus auf Beinen« sind ein erster Ansatz. Hier treffen sich Kinder an »Haltestellen« und laufen als Gruppe gemeinsam zum Unterricht. Auch im Wohngebiet rund um die St. Wolfgang Schule nutzen immer mehr Familien das Angebot. Die landesweit verbreitete Initiative organisieren die Eltern der Schüler. Das Land Baden-Württemberg startete gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht und der Unfallkasse Baden-Württemberg im Dezember 2025 mit »Geh(t) doch! Schulweg ohne Elterntaxi« seine eigene Kampagne. Hierfür werben rund 2.000 Banner im Land für den sicheren Schulweg zu Fuß.

Dass dem Problem damit allein wohl kaum ein Ende gesetzt wird, ist auch Ingrid Wiedmann, Leiterin der Verkehrs- und Kriminalprävention im Landkreis, bewusst: »Die Aktion soll ein weiterer Mosaikstein sein, der die Menschen zum Nachdenken anregt. Jede Person, die das Elterntaxi danach hinterfragt, ist für uns bereits ein kleiner Erfolg.« (GEA)