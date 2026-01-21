Wie Reutlingens linke Landtagskandidatin im Wahlkampf punkten möchte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Pragmatisch, optimistisch und vor allem sehr authentisch - diesen Eindruck wird Reutlingens linke Landtagskandidatin Jessica Knapp nach dem Pressegespräch hinterlassen, wird als couragierte Frau im Gedächtnis haften bleiben; als eine, der man abnimmt, dass ihr Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, am Herzen liegen. Deshalb will sich Knapp - wenn's das Wahlergebnis am 8. März hergibt - für eben diese Benachteiligten im Stuttgarter Landtag verkämpfen. »Versprochen!«

Jessica Knapp ist sich sicher, dass ihre Partei diesmal Einzug ins Landesparlament halten wird. »Alle Prognosen deuten derzeit darauf hin«, sagt sie und betont: »Wir Linke haben lange auf diese Premiere warten müssen. Jetzt ist die Zeit dafür reif. Baden-Württemberg braucht dringend ein politisches Korrektiv, eine Kraft, die das Soziale wieder konsequent in den Fokus rückt.«

Bildungsgerechtigkeit, mehr sozialer Wohnungsbau, Mietendeckel, faire Löhne - »es gibt viele Baustellen, die wir als Opposition mit Power angehen werden«, ist sich die Reutlingerin sicher. »Wenn ich daran mitwirken dürfte, wäre das ein riesiges Geschenk. Ich hab' richtig Lust auf Veränderung und auf eine Politik, die den Alltag endlich wieder bezahlbar macht.«

Dabei hat sich die heute 41-jährige, wie sie sagt, lange Zeit für eher unpolitisch gehalten. Zwar sei die gebürtige Herrenbergerin auch schon früher eine durchaus kritische Beobachterin ihres Drumherum gewesen. Politische Diskussionen habe sie indes keine geführt. Fehlte es ihr dafür doch schlichtweg an der nötigen Zeit, um sich mit Dritten über Missstände oder Chancen auszutauschen. Zumal Knapp als alleinerziehende Mutter zweier Kinder alle Hände voll damit zu tun hatte, ihren Schulabschluss nachzuholen, eine Ausbildung zu beginnen und für ihre Familie zu sorgen. Weshalb der Alltag damals die ganze Frau forderte.

Nun, Knapp wuppte die Challenge, verdiente ihre Brötchen bald als Bauzeichnerin und wähnte sich schon auf der beruflichen Erfolgsspur, als die Bau-Branche kurz nach der Jahrtausendwende in eine heftige Krise hineinschlitterte, die viele Arbeitnehmer den Job kostete. Auch Jessica Knapp wurde erwerbslos und weiß seither sehr präzise, wie es sich anfühlt, wenn am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat übrig ist.

Kandidatencheck Name: Jessica Knapp

Geboren: 9. Mai 1984, Herrenberg

Konfession: keine

Wohnort: Reutlingen

Familienstand: ledig

Beruf: Erzieherin

Derzeitige politische Ämter: keine

Buchtipp: Martyna Linartas, »Unverdiente Ungleichheit«

Lieblingsfilm/-serie: Grey's Anatomie

Lieblingsmusik/-band: Jennifer Rostock

Hobbys: Handarbeit - »man gebe mir Wolle und Nadeln, und ich bin glücklich«

Bevorzugtes Fortbewegungsmittel: ÖPNV, wann immer es geht

Vorbilder: meine Eltern

Zentrales politisches Anliegen: »Bildung beginnt am ersten Tag unseres Lebens. Somit müssen Kitas kostenfrei sein.«

»Ich hatte Existenzängste«, gibt die Direktkandidatin der Linken freimütig zu. Und: »Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie es einem geht, wenn man Anträge auf Unterstützung ausfüllen muss. Nämlich gar nicht gut.« Das habe ihr zu einem geschärften Blick auf den deutschen Staat, auf seine Stärken und Schwächen verholfen und sie für systemische Unzulänglichkeiten sensibilisiert. »Seither kann ich aus Erfahrung mitreden«. Und seither hat sich Jessica Knapp ganz allmählich zu einer, nennen wir's »schwäbischen Jeanne D' Arc« entwickelt, die mit Verve die Interessen sogenannter kleiner Leute vertritt.

Dessen ungeachtet wirkt sie zu Beginn des GEA-Interviews ein bissle nervös. »Bin ich auch«, räumt Knapp ein. »So etwas«, habe sie schließlich noch nie gemacht. Überhaupt sei gerade vieles, was sie in Angriff nehme, neu und aufregend. Wiewohl ihr dieser Zustand eigentlich vertraut sein sollte. Gab es in ihrer Biografie bislang schließlich keinen Platz für Stillstand. Vielmehr erinnert Knapps Lebensweg an eine rasante Achterbahnfahrt mit extremen Fallhöhen: vom Rauswurf aus der Schule über Gelegenheitsjobs, Fachhochschulreife, Lehre und Angestelltenverhältnis mittenmang hinein in die Arbeitslosigkeit und dank praxisorientierter Ausbildung zur Erzieherin zurück in die Berufstätigkeit.

Seit einigen Jahren steht sie bei der Stadt Reutlingen als Erzieherin in Lohn und Brot, ist bei der Gewerkschaft Verdi und als Personalrätin aktiv. Ihre Profession, aber auch die inzwischen 15-jährige Tochter und der 11-jährige Sohn, haben in ihr die Überzeugung reifen lassen, dass »es in puncto frühkindliche Bildung an allen Ecken und Enden brennt«. Dabei werde doch gerade im Kleinkindalter »der Grundstein fürs soziale Miteinander gelegt«. Ihr Credo: »Bildung beginnt am ersten Tag des Lebens. Deshalb muss Bildung unabhängig vom Geldbeutel sein. Gerecht, inklusiv, demokratisch! Das ist der Auftrag. Den gilt es, zu erfüllen.« Was indes nur gelingen könne, wenn »Gebühren keine unüberwindbaren Hürden darstellen«. Hier seien »Bund und Land in der Pflicht«, die Kommunen finanziell solide auszustatten. »Wer bestellt, bezahlt. Punkt.«

Jetzt hat Jessica Knapp Betriebstemperatur erreicht und haut ihre Positionen mit Schmackes raus. Ungefähr so, wie unlängst bei der Linken-Wahlversammlung, bei der sie nach einer flammenden Rede - »Ich will eine Stimme von unten sein, stellvertretend für alle, die sonst kein Gehör finden« - mit Standing Ovations gefeiert und als Nummer 11 auf der Landesliste platziert wurde. Für sie als absolute Newcomerin: »der Hammer.«

Tatsächlich ist die Reutlingerin bis zu ihrem Nominierungs-Auftritt parteipolitisch nie zuvor in Erscheinung getreten. Das konnte die erklärte Pazifistin im Übrigen auch gar nicht, weil sie erst seit Sommer 2025 über ein Parteibuch verfügt. Umso bemerkenswerter ihre exponierte Wahlkampf-Position, die sie als Beginn »einer wilden Reise Richtung Stuttgart« empfindet. Und als »Ehre«. Weshalb sie jetzt für linke Werte powert und um Wählerstimmen wirbt: am liebsten auf der Straße, sprich, an Info-Ständen und Haustüren. Denn direkter Dialog ist genau ihr Ding. Anstrengend? Ja, aber auch beglückend und den Horizont erweiternd.

Übrigens: Der Wohlstand ist bei Jessica Knapp noch immer nicht ausgebrochen. Damit Tochter und Sohn eigene Zimmer haben, nächtigt sie in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung auf dem Sofa und verzichtet auf ein eigenes Reich. Auch in diesem Punkt kann sie also mitreden. (GEA)