Reutlinger Disco-Kultfigur Heinz Bertsch gestorben

Veranstalter Heinz Bertsch vor einigen Jahren in den Räumen der Reutlinger Grill-Schule, in denen früher die Disco Färberei 4 residierte. Hier wollte Bertsch Livemusik und Disco-Betrieb verbinden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Keine Frage, Heinz Bertsch gehört so fest zur Reutlinger Popkultur wie die Currywurst zu Berlin«, schrieb einst der GEA-Kulturredakteur über den Mann, der mit seiner Diskothek Black Mustang die Reutlinger Jugendszene beheimatete –in direkter Nachbarschaft zum damaligen Polizeirevier in der Lindachstraße. Als Veranstalter hat er einst Größen wie die Spider Murphy Gang in die Listhalle geholt, als sie noch die Hitparaden rockten. Bertsch landete Tops und Flops, seine Höhen und Tiefen waren stets Stadtgespräch. Jetzt ist Heinz Bertsch im Alter von 84 Jahren in Kirchentellinsfurt gestorben.

»Völlig unbefangen und mit Feuereifer machten sich die beiden an die Arbeit«, erinnert sich der Balinger Musikjournalist Christoph Wagner an Bertschs ersten Auf- und Abstieg als Konzertveranstalter, was sich Jahre später in anderer Form in Reutlingen mehrfach wiederholen sollte. Sein Discjockey Horst Werb hatte ihm 1970 den Floh von einem schwäbischen Woodstock in Konstanz ins Ohr gesetzt, woraus dann die zweitägige »Greatest Show at Bodensee« wurde. Was dort geschah, spiegelt den Pioniergeist, aber auch die Mentalität eines Heinz Bertsch wieder, der bis zuletzt nicht locker ließ.

Wegbereiter der Open-Air-Szene

In »Klang der Revolte – die magischen Jahre des westdeutschen Musik-Underground« wird minutiös seine Rolle als Wegbereiter der Open-Air-Szene beschrieben, aber auch sein herrlich naives Vorgehen, das im krassen Gegensatz zu den Verhältnissen stand. Bertsch hatte halb Konstanz gegen sich (»Gammler und Langhaarige«), verhandelte mit englischen Musikgrößen, die nur gegen Vorkasse kommen wollten und dann absagten. Das Wetter war schlecht, das Budget knapp, die Bühne brach unter der Regenmassen zusammen.

Um die Musiker bei Laune zu halten, schickte Heinz Bertsch einen Fahrer nach Stuttgart, um Haschisch zu besorgen. Das Lager eines Bauunternehmers in der Nähe wurde vom Publikum geplündert, um Bretter für den Hüttenbau zu ergattern. Fünf Eisenbahnwaggons eines nahe gelegenen Bahndepots wurden aufgebrochen und zu Schlaflagern umfunktioniert. Bertsch hatte mit 10.000 Besuchern gerechnet, 20.000 wären besser gewesen. Es kamen 7.000. Wie das Vorbild »Woodstock«versank die »Greatest Show« im Morast, auch finanziell.

DJ, Dekorateur, Modell

Zuverlässige Rückendeckung war 35 Jahre lang sein Black Mustang. Dort legte er anfangs selbst Platten auf. Stets den Zeitgeist im Blick, dekorierte er während der Dino-Jahre die ganze Disko um, holte in den Pausen Hypnotiseure auf die Bühne und ließ Elvis' letzten Cadillac auffahren. Attraktionen gab es genug, die Disko war bis zuletzt ein Treffpunkt der Tanzszene, auch wenn es längst progressivere Schuppen gab. Ursprünglich hatte Bertsch Dekorateur gelernt und war zeitweilig sogar Modell beim Kirchentellinsfurter Hemdenhersteller Einhorn gewesen. Doch das Black Mustang war sein Baby.

Nach der Jahrtausendwende (und nach dem Abriss des Black Mustang) wurde es ruhig um ihn. Dass der quirlige Machertyp damals nicht freiwillig zurückschaltete, gehört auch zur Vita. Just, als er daran ging, die Achalm-Metropole mit einem »Echaz-Festival« zu beglücken, zogen ihn die Unwägbarkeiten des Showgeschäfts in den finanziellen Abgrund. Gerichtliches Nachspiel samt Verurteilung inklusive.

Später hat sich Bertsch wieder im Kulturleben Reutlingens zu engagieren versucht. So präsentierte er 2018 mit Chris Barber seine Rückkehr im Naturtheater. Doch das überzeugende Comeback blieb aus. Was bleibt, ist der Nachhall legendärer Konzerte mit Größen wie Georg Danzer, Konstantin Wecker und Georges Moustaki. Sie hat Bertsch auf die Bühne gebracht, viele davon in der Listhalle, die ebenfalls nur noch in der Erinnerung existiert. Bertsch wurde im engen Familienkreis bestattet. (GEA)