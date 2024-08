Gemeinsam Kulturprojekte entwickeln

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Creator Cube« heißt ein Projekt des Kreisarchivs Reutlingen, das sich mit der kulturellen Zukunft des Landkreises beschäftigt. Ziel des Projekts ist es, mit kulturellen, künstlerischen und kreativen Aktionen das Zusammenleben in ländlichen Räumen zu fördern und durch die Mitgestaltung der Bürger die Demokratie zu stärken. Welche Kampagnen umgesetzt werden, entscheiden die Teilnehmer per Umfrage.

Der »Creator Cube« richtet sich nicht nur an alle Einwohner des Landkreises, sondern auch an die Kunstschaffenden. Egal ob online oder analog, wer den Fragebogen ausfüllt, wird zum »Kulturheld« und nimmt an einem Gewinnspiel teil. Als Hauptpreis gibt es je einen Reutlingen- sowie einen Münsingen-Gutschein in Höhe von 100 Euro. Neben dem Fragebogen sind im Landkreis vier Workshop-Termine an verschiedenen Orten geplant. Der Auftaktworkshop ist am Donnerstag, 26. September, in Reutlingen, weitere Workshops werden am Montag, 7., Dienstag, 8. und Dienstag, 22. Oktober, angeboten. In den Workshops sollen sechs konkrete Kulturprojekte entwickelt werden. Als Grundlage für die Erarbeitung dienen die Ergebnisse des Fragebogens.

Festivals und Bürgerräte

Im November erfolgt dann schließlich die öffentliche Vorstellung des Cubes: Der sechsseitige Würfel wird mit den sechs konkreten Projekten, die die Wünsche der Bürger des Landkreises Reutlingen widerspiegeln, beschriftet und als Konzept für die Umsetzungsphase des Bundesprogramms »Aller.Land« eingereicht. Wenn das Kreisarchiv mit dem »Creator Cube« überzeugt, erhält der Landkreis 1,5 Millionen Euro für Kunst und Kultur. Als eine von bundesweit 97 Regionen bekommt er in diesem Jahr eine Förderung von 40.000 Euro, um tragfähige Konzepte für beteiligungsorientierte Kulturvorhaben, wie etwa Regionen übergreifende Festivals oder Bürgerräte für Kultur zu entwickeln. Aus den Erfahrungen der geförderten Regionen lassen sich praktische Handlungsempfehlungen für andere Kreise ableiten sowie Erkenntnisse für eine erfolgreichere Politikgestaltung gewinnen.

Das Programm wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Programmpartner ist das Bundesministerium des Innern. »Aller.Land« ist Teil des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung. (eg)

www.kultur-machen.de/kulturheld