Gasalarm in der Reutlinger Urbanstraße

REUTLINGEN. Drei große Feuerwehr-Einsatzwagen und ein -Transporter, angerückt mit Martinshorn, die mit blinkendem Blaulicht am frühen Sonntagabend von etwa 17.15 Uhr an die Burgstraße blockieren - da fragen sich schnell nicht nur Anwohner und Besucher des Eiscafés am Burgplatz: Was ist los? Zig Feuerwehrleute sperren gleich darauf von der langjährigen Shisha-Bar Ates weg die komplette Urbanstraße ab, bis hinüber zur Kaiserstraße.

Eine aufgebrochene Asphaltdecke hat wohl zu dem Leck geführt. Foto: Steffen Schanz Eine aufgebrochene Asphaltdecke hat wohl zu dem Leck geführt. Foto: Steffen Schanz

Es riecht nach Gas. Einsatzleiter Matthias Seiz erklärt auf GEA-Nachfrage, im Bereich der Baustelle in der Urbanstraße ist ein Stück der Asphaltdecke abgebrochen und so auf einen Hausanschluss gestürzt, dass dieser abgetrennt wurde. Alarmiert worden sind Feuerwehr, Polizei und Notarzt denn auch von Anwohnern, die ausströmendes Gas gerochen und gehört hatten. Die Häuser wurden evakuiert, um 17.30 Uhr wird dem Einsatzleiter der Wehr gemeldet: »14 Personen sind in Sicherheit gebracht und werden von Feuerwehrleuten betreut.« Inzwischen sind auch Vertreter des Energieversorgers Fairnetz angerückt, die den Notfall beheben. (GEA)