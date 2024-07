Decathlon hält an Plänen für Reutlinger Emil-Adolff-Areal fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf dem Emil-Adolff-Gelände tut sich nichts, ohne Neubau kommt der »Seitenwechsel« von Edeka und Lidl nicht in Gang. Und deshalb liegen auch die Ansiedlungspläne des Sportartikelherstellers Decathlon, der ins frei werdende E-Center ziehen wollte, nach wie vor auf Eis. Deshalb fragt man sich in Reutlingen, ob das Unternehmen überhaupt noch Interesse am Standort in der Emil-Adolff-Straße hat.

Spätestens, nachdem die Zwischennutzung des seit Januar leer stehenden Galeria-Kaufhof-Gebäudes durch Stadt, Ehrenamtliche und Gewerbetreibende geplatzt ist, wird darüber spekuliert, ob Decathlon dort einziehen will.

Das Unternehmen dementiert. »Wir halten an unseren ursprünglichen Ansiedlungsplänen fest«, lässt eine Pressesprecherin auf GEA-Nachfrage wissen, hält sich aber ein Hintertürchen offen: »Natürlich müssen wir flexibel auf sich verändernde Gegebenheiten reagieren und prüfen daher auch alternative Möglichkeiten.« Ziel sei es, »schnellstmöglich den sportbegeisterten Menschen in der Region eine Decathlon-Filiale anzubieten«. (GEA)