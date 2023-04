Clip über angebliche Ufo-Landung in Reutlingen geht viral

Das Video zeigt ein Unbekanntes Flugobjekt, das angeblich auf einer Wiese in Reutlingen gelandet ist.

REUTLINGEN. War da am Mittwoch tatsächlich ein unbekanntes Flugobjekt (Ufo) über Reutlingen zu sehen? Tummelten sich Außerirdische auf einer nahen Wiese? Das lässt zumindest ein Video glauben, das derzeit im sozialen Netzwerk TikTok viral geht und schon von mehr als 1,4 Millionen Menschen gesehen worden ist. Oder handelte es sich nur um ein mehr oder weniger gut gemachtes Video und alles war nur gestellt? Die Reutlinger Polizei hat jedenfalls keine Infos über vermeintliche Ufo-Sichtungen", sagte Sprecherin Ramona Noller dem GEA.

Auf TikTok hat der Nutzer »andreas_swiss« am Mittwoch ein zweieinhalb Minuten langes Video online gestellt, mit der Überschrift: »Heute in Reutlingen aufgenommen - bis zu Ende schauen«. Zu sehen ist ein dunkelgraues ovalförmiges Objekt, das auf einer Wiese auf einer Anhöhe bei Reutlingen steht. Im Hintergrund sind Schrebergärten, einige Hochhäuser und in der Ferne die Achalm zu erkennen.

Eine Minute lang wird das Objekt, das aus irgendeinem Science-Fiction-Film stammen könnte, abgefilmt, wie es auf der Wiese steht. Seine tatsächliche Größe lässt sich nicht ausmachen. Dann verwackelt das Bild und es ist zu erkennen, wie die Kamera wild die Wiese abfilmt. Offenbar rennt der Kameramann (oder die Kamerafrau?) auf das Objekt zu, das dann blitzschnell abhebt und senkrecht in den Himmel über der Wiese aufsteigt. Dann wird wieder über die Wiese gerannt und die Kamera filmt dabei weiter. Dann folgt ein Schnitt und das Objekt ist als kleiner runder Punkt am grauen Himmel zu erkennen.

Tik-Tok-Nutzer machen sich über Ufo-Video lustig

Nach weiteren 30 Sekunden verschwindet es aus der Kameraperspektive. Dann gibt es eine Überblendung und auf der zuvor bereits abgefilmten Wiese ist das Objekt in einer größeren Kameraeinstellung zu sehen. Alles ist auf einmal sehr viel unschärfer. An der Untertasse sind zwei weis schimmernde Figuren zu erkennen: Sie haben lange, dünne Arme und Beine und einen ovalen Kopf. Sie winken und gestikulieren und verschwinden dann aus dem (sehr unscharfen) Bild. Danach hebt das vermeintliche Ufo erneut von der Wiese ab, schwebt einige Sekunden wieder im Himmel und verschwindet in einem runden Lichtblitz.

Auffällig ist: Der TikTok-Nutzer »andreas_swiss«, auf dessen Kanal das Video zu sehen ist, hat vor wenigen Tagen noch zwei andere Clips von angeblichen Ufo-Sichtungen gepostet. Die allermeisten der knapp 4.000 User, die Kommentare unter dem Posting hinterlassen haben, halten das Video für einen eindeutigen Fake und machen sich darüber lustig. Manche kritisieren die schlechte Qualität der Animationen. Einzelne glauben zwar an außerirdische Lebensformen, aber nicht daran, dass sie sich ausgerechnet auf einer Wiese in Reutlingen niederlassen würden. Und manch einer hat das Video sogar früher schon einmal gesehen. Tatsächlich lässt sich über die Rückwärts-Bildersuche bei Google schnell feststellen, dass das identische Video bereits seit mehr als zehn Jahren immer wieder aufs Neue durchs Internet geistert. Auch auf den aktuellen Hype scheinen einige aufspringen zu wollen. Seit gestern gibt es mehrere Versionen desselben Videos auf TikTok und YouTube.

Immer wieder gibt es vermeintliche Ufo-Sichtungen - auch in der Region. 2012 ging auf YouTube schon einmal ein Video viral, wie ein Flugobjekt angeblich über der Achalm kreiste. Bis heute ist das einer der meistgesehensten Clips auf der Videoplattform, wenn man Inhalte über Reutlingen sucht. Zuletzt gab es in Reutlingen und Eningen im Oktober 2021 einen vermeintlichen »Ufo-Alarm« (GEA)