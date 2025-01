Burger King in Reutlinger Karlstraße öffnet nicht mehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine paar Küchengeräte wie Fritteusen oder eine Eismaschine stehen noch herum, ansonsten weist nicht mehr viel auf die Burger-King-Filiale am Omnibusbahnhof in der Reutlinger Innenstadt hin. In den vergangenen Tagen waren Arbeiter damit beschäftigt, das Interieur des Fast-Food-Betriebs wegzuschaffen. Ein einfacher Zettel an einer Schaufensterscheibe weist darauf hin: »Aufgrund eines technischen Defektes haben wir geschlossen.« Die Lüftung sei das Problem.

In Reutlingen gibt es nur noch eine Burger-King-Filiale

Auf GEA-Anfrage bestätigte das Pressebüro von Burger King, dass die Filiale in der Karlstraße 5 zum Jahreswechsel aufgrund eines technischen Defektes geschlossen wurde. Weitere Angaben dazu macht das Unternehmen nicht. Auch wenn bei Google Maps vermerkt ist, dass lediglich »vorübergehend geschlossen« sei, werden Passanten in der im Januar 2015 eröffneten Filiale nicht mehr in den Genuss von Burger, Pommes und Co. kommen. »Eine Wiedereröffnung ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht geplant.« Das Ende des Standorts scheint jedoch keine langfristig geplante Entscheidung gewesen zu sein. Seit Mitte Dezember ist eine Stellenausschreibung für Mitarbeiter in Vollzeit und Teilzeit auf der Webseite der Arbeitsagentur zu finden.

Jetzt bleibt Fans der laut eigenen Angaben zweitgrößten Fast-Food-Kette der Welt, das in 100 Ländern mehr als 19.000 Restaurants betreibt, in Reutlingen nur noch die Filiale in der Föhrstraße als Anlaufstelle. Was genau den Standort in der Karlstraße unattraktiv gemacht hat, verrät das Pressebüro nicht. Es gibt nur dieses Statement: »Burger King setzt alles daran, seinen Gästen stets den bestmöglichen Service zu bieten, jedoch lässt es sich nicht vermeiden, dass Restaurants aus unterschiedlichen Gründen vereinzelt schließen.« (GEA)