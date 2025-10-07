Blaulicht-Spektakel in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zahlreiche Blaulichtorganisationen und Institutionen präsentieren sich am Sonntag, 12. Oktober, von 13 bis 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet mit Vorführungen, Übungen und Mitmachaktionen. Ergänzt wird das Programm durch den verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Reutlinger Einzelhändler mit besonderen Aktionen und Angeboten aufwarten.

Kulinarisch begleitet wird der Tag der Sicherheit vom Toskanischen Markt an der Marienkirche, der schon am Freitag, 10. Oktober, startet und das ganze Wochenende italienische Spezialitäten aus Pistoia und der Region bereithält.

Das Programm im Überblick: Die Freiwillige Feuerwehr Reutlingen Abteilung Sickenhausen gewährt Einblicke hinter die Kulissen. Die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr demonstriert ihr Können, während die Jugendfeuerwehren mit Technik, Spiel und Spaß für Unterhaltung sorgen. Die Wasserrettungsgruppe Neckar-Alb der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Bezirk Reutlingen, zeigt Einsätze bei Starkregen, Hochwasser und Wasserrettung. Auch Taucher der Feuerwehr Reutlingen sind vor Ort. Für Kinder gibt es abwechslungsreiche Spiele.

Vor dem Ratsgebäude sind die Rettungs- und Therapiehunde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Einsatz. Die Helfer mit der kühlen Schnauze präsentieren Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm. Um 13 Uhr startet im Bürgerpark an der Bushaltestelle Stadtmitte eine große Jugendübung der Blaulichtorganisationen. Die Nachwuchskräfte von Feuerwehr, DRK, Johannitern und THW zeigen ihr Können in realitätsnahen Einsatzszenarien.

Große Jugendübung

Im Bürgerpark startet um 13 Uhr an der Bushaltestelle Stadtmitte eine große Jugendübung der Blaulichtorganisationen. An der Stadthalle erwartet die Besucher eine interaktive Spielstraße rund um Rettungskette, technische Hilfeleistung und eine Geräteschau der Freiwilligen Feuerwehr Reutlingen Abteilung Stadtmitte. An einem Info-Pavillon stellt sich der DRK-Ortsverein Reutlingen vor. Das Amt für öffentliche Ordnung, das Frauenhaus und der Diakonieverband informieren zum Thema »Überwindung häuslicher Gewalt«. Gleichzeitig präsentiert das Polizeipräsidium Reutlingen Drohnentechnik, Präventionsarbeit und historische Exponate.

Die Verkehrswacht Reutlingen bietet zusätzlich eine Reaktionswand, einen Geschicklichkeitsparcours und einen Koordinationstest. Das THW Reutlingen und die Johanniter-Unfall-Hilfe laden mit ihren Jugendgruppen zu Spiel, Spaß und Information ein – von der Hubschrauber-Hüpfburg bis zur Teddy-Klinik. Auch Lacrima, die Johanniter-Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, ist vor Ort. Leiterin und Psychologin Ulrike Schwarz beantwortet Fragen zur Verarbeitung von Verlusten in der Familie.

An der Nikolaikirche präsentiert der Malteser Hilfsdienst Reutlingen mit der Rettungshundestaffel seine Einsatzmöglichkeiten – vom Rettungshund bis zum voll ausgestatteten Rettungswagen. Am Tübinger Tor (Grünfläche) zeigt die Höhlenrettung Baden-Württemberg, wie Menschen aus Dunkelheit und Höhlen gerettet werden. Besucher können echtes »Höhlenfeeling« bei einem Engstellenparcours erleben.

Reutlinger Geschäfte öffnen

Auch im Industriegebiet Mark West wird einiges geboten: Bei Möbel Braun zeigt die Freiwillige Feuerwehr Reutlingen, Abteilung Reicheneck, ihr Können. Die Malteser Rettungshundestaffel ist bei Möbel Rogg im Einsatz.

Parallel zum Tag der Sicherheit öffnen von 13 bis 18 Uhr die Reutlinger Geschäfte. Neben Aktionen und Angeboten locken zahlreiche kulinarische Highlights. Mode und Lifestyle kommen ebenfalls nicht zu kurz: Stoffwechsel lädt um 14.30 Uhr am Weibermarkt zur Modenschau ein. Das Modehaus Eger begrüßt mit seinem »Gute-Laune-Team« und belgischen Waffeln. Zahlreiche Gastronomiebetriebe sorgen zusätzlich für abwechslungsreiche Köstlichkeiten. (eg)