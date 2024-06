Beim Stadtradeln im Kreis Reutlingen in die Pedale treten

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Im Landkreis Reutlingen heißt es ab Sonntag, 23. Juni, bis Samstag, 13. Juli, wieder: »Auf die Räder, fertig, los!« In Kooperation mit der Initiative Radkultur nimmt der Kreis auch in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil.

Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Für drei Wochen radeln alle Teilnehmer der Aktion für nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist und sammeln dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und den Landkreis. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Chance auf attraktive Gewinne. Schulen können erneut am landesweiten Wettbewerb »Schulradeln« teilnehmen.

Bereits zum siebten Mal nimmt der Landkreis Reutlingen nun an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Auch immer mehr Gemeinden und Städte entscheiden sich dazu mitzuradeln. Damit setzen sie sich gemeinsam für eine gesunde und klimafreundliche Mobilität ein. Insgesamt haben sich im Landkreis Reutlingen 19 Kommunen zu der Aktion angemeldet, so viele wie noch nie: Bad Urach, Dettingen an der Erms, Engstingen, Eningen unter Achalm, Grafenberg, Hayingen, Lichtenstein, Metzingen, Münsingen, Reutlingen, St. Johann, Trochtelfingen, Walddorfhäslach und Wannweil.

Fünf Newcomer

Zusätzlich zu den »alten Hasen« gibt es fünf Newcomer-Gemeinden: Gomadingen, Grabenstetten, Hohenstein, Mehrstetten und Pliezhausen nehmen zum ersten Mal am Stadtradeln teil.

Die Auftaktveranstaltung ist am Sonntag, 23. Juni, auf dem Kelternplatz in Metzingen. Besonderes Highlight wird hier die Ausstellung des Deutschen Fahrradmuseums aus Bad Brückenau sein.

Anhand von Informationstafeln reisen die Besucher durch die Geschichte des Fahrrads und im Testparcours können historische und ausgefallene Zweiräder ausprobiert werden. Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder einiges zu gewinnen. Anders als zuvor werden die Preise jedoch nicht unter den besten Teams, sondern unter allen aktiven Radfahrern verlost. Dadurch wird ein Anreiz geschaffen, sich aktiv mit dem Fahrrad als alternativem Fortbewegungsmittel zu befassen – unabhängig von Hobbys oder der Lage des Wohn- oder Arbeitsortes.

Wer mitfahren möchte, meldet sich unter www.stadtradeln.de/registrieren an. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Teilnehmer die geradelten Strecken tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Wer keinen Zugang zur App hat, kann die Kilometer über die Homepage eintragen. Alternativ gibt es dort auch einen Kilometererfassungsbogen, der wöchentlich an wir-radeln@kreis-reutlingen.de gesendet werden kann. Das Landesprogramm »Movers – Aktiv zur Schule« ruft dieses Jahr erneut mit dem Schulradeln in Baden-Württemberg explizit Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am bundesweiten Radfahrwettbewerb auf.

Für die Teilnahme können sich Schulen über die Stadtradeln-Webseite registrieren (Kategorie »Schulradeln«). Auch die berufsbildenden Schulen im Landkreis können teilnehmen. Als Anreiz werden vom Landkreis unter allen aktiven Schulen ein Radcheck und unter allen Schulteams Geldpreise verlost. (eg)

www.kreis-reutlingen.de/stadtradeln www.stadtradeln.de/ landkreis-reutlingen