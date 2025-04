Bilanz des Blitzermarathons im Bereich der Polizei Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Rund 1.190 Geschwindigkeitsverstöße mussten von Polizei und Verkehrsbehörden während des Speedmarathons im Bereich des Polizeipräsidium Reutlingen beanstandet werden.

Die Verkehrspolizei und die Polizeireviere im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen haben im Rahmen des europaweiten Speedmarathons am Mittwoch in enger Abstimmung mit den Landkreisen und Kommunen intensive Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Besonders im Fokus der Überwachungsmaßnahmen lagen dabei die gefahren- und unfallträchtigen Strecken in den vier Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis. Dieser Aktionstag war eingebettet in die ebenfalls europaweite Geschwindigkeitskontrollwoche vom 7. bis 13. April.

Geschwindigkeiten von 42.000 Fahrzeugen gemessen

Insgesamt wurden durch das Polizeipräsidium Reutlingen, das an diesem Tag rund 137 Beamtinnen und Beamte an 33 Kontrollstellen einsetzte, und den beteiligten Behörden, die mit 24 Mitarbeiter an 29 Kontrollstellen im Einsatz waren, die Geschwindigkeiten von knapp 42.000 Fahrzeugen gemessen. Während sich die ganz überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsregeln hält, mussten dennoch 1.186 Fahrerinnen und Fahrer beanstandet werden. Dabei lag in 170 Fällen die Geschwindigkeitsüberschreitung im Anzeigenbereich. Das bedeutet, die Betroffenen erwartet mindestens ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. 19 Fahrerinnen und Fahrer waren gar so viel zu schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Zu den unrühmlichen Spitzenreitern gehörte ein 44-Jähriger, der auf der B28 bei Römerstein mit seinem Audi A6 bei erlaubten 100 km/h rund 54 km/h zu schnell fuhr. Neben zwei Punkten in Flensburg erwartet ihn nun ein Bußgeld von mindestens 480 Euro und ein Monat Fahrverbot. Noch schneller unterwegs war ein 59 Jahre alter Fahrer eines Audi TT RS, der auf gleicher Strecke rund 67 km/h zu schnell fuhr. Zwei Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot von zwei Monaten und ein Bußgeld von mindestens 600 Euro sind die zu erwartenden Folgen.

Viele Fahrer immer noch unangeschnallt unterwegs

Zudem musste am Mittwoch ein Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden, der unter Alkoholeinfluss stand, zwei Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen, weil sie unter der Einwirkung von Drogen standen. Einen Punkt in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 100 Euro erwarteten 21 Fahrer oder Fahrerinnen, die mit dem Handy am Steuer ertappt wurden. Auch mussten 16 Verkehrsteilnehmer verwarnt werden, weil sie keinen Gurt angelegt hatten. (pol)