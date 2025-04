Bauarbeiter in Oferdingen verhindern Diebstahl von teurem Bagger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OFERDINGEN. Aufmerksamen Bauarbeitern ist es zu verdanken, dass der Diebstahl eines hochwertigen Baggers in Oferdingen am Mittwochvormittag gerade noch bemerkt und verhindert werden konnte. Bislang unbekannte Täter hatten am Dienstag bei einer Firma für Baumaschinenvermietungen in einem Nachbarlandkreis einen 5-Tonnen-Bagger geordert, welcher noch am selben Tag durch das Vermietungs-Unternehmen auf einem Baustellengelände in der Betmauerstraße in Oferdingen abgestellt wurde. Am Mittwochmorgen gegen 10.45 Uhr wurde der Mini-Bagger im Wert von rund 65.000 Euro dann jedoch durch einen 31-Jähringen auf einen Lkw aufgeladen und mit unbekanntem Ziel abtransportiert.

Das Geschehen konnte von mehreren Arbeitern auf einer Nachbarbaustelle beobachtet werden, die Verdacht schöpften und zunächst die Vermietungsfirma verständigten. Nachdem es gelang, den Bagger im weiteren Verlauf durch Sicherheitssysteme zu orten, wurde die Polizei verständigt. Kurze Zeit später konnte der Lkw samt der Baumaschine bei Heilbronn von einer Polizeistreife feststellt und gestoppt werden.

Argloser Lkw-Fahrer wurde betrogen

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, hatte der arglose Lkw-Fahrer von den mutmaßlichen Betrügern den Auftrag erhalten, den Bagger an der Baustelle abzuholen. Die Maschine wurde sichergestellt und der 31-jährige Lkw-Fahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu den Beteiligten und Hintergründen dauern an.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich zwei weitere, bislang unbekannte Männer mit einem schwarzen BMW SUV auf der Baustelle, die auf einem Anhänger einen weiteren, möglicherweise ebenfalls gestohlenen Mini-Bagger mitführten. Hierbei handelte es sich um einen orange-weiß farbenen Bagger der Marke Hitachi. Die Polizei bittet unter Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise von Zeugen zu den beiden Männern sowie zur Herkunft des Baggers. (pol)