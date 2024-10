Baubeginn fürs neue Kinder- und Familienzentrum in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit der symbolischen Befüllung und Legung einer Zeitkapsel hat der Bau des neuen Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ) in der Christophstraße im Gebiet Storlach offiziell begonnen. Das Projekt, das auf einem über 4.500 Quadratmeter großen Grundstück entsteht, wird als zentrale Anlaufstelle für Familien in den angrenzenden Gebieten Sondelfinger Straße und Voller Brunnen dienen, in denen seit Jahren ein hoher Bedarf an Betreuungseinrichtungen be-steht.

Das moderne, zweigeschossige Ge-bäude wird eine Nutzfläche von insgesamt 2.000 Quadratmetern bieten und eine sechsgruppige Kindertagesstätte sowie ein ergänzendes Familienzentrum umfassen. In der Kindertagesstätte werden zwei Gruppen mit Kindern unter drei Jahren sowie vier Gruppen mit Kindern bis sechs Jahren betreut. Das Familienzentrum wird darüber hinaus als Treffpunkt und Veranstaltungsort für Eltern fungieren.

Evangelische Trägerschaft

Das neue Zentrum wird in evangelischer Trägerschaft des Reutlinger Dekanats und somit in kirchliche Verantwortung für Betrieb und inhaltliche Ausrichtung übergehen. Neben den zehn Gruppenräumen der Kindertagesstätte umfasst das Raumprogramm des Zentrums Nebenzimmer, Sanitäranlagen, Küchen, Büro- und Aufenthaltsflächen sowie einen Mehrzweckraum. Im Familienzentrum wird es einen Veranstaltungsraum geben, Nebenräume, eine Küche sowie weitere Büro- und Aufenthaltsbereiche. Für alle Kinder ist warmes Mittagessen vorgesehen.

Besonderer Wert wurde auf Barrierefreiheit gelegt: Ein Aufzug ermöglicht den Zugang zu allen Bereichen des Gebäudes, und behindertengerechte Toiletten werden zur Verfügung stehen. Außerdem steht Nachhaltigkeit im Fokus des Projekts: Das Gebäude wird nach dem KfW-55-Standard errichtet. Zur umweltfreundlichen Energieversorgung wird eine Fotovoltaikanlage installiert und die Wärmeversorgung erfolgt über eine energieeffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe in Splitausführung.

Feierliche Zeremonie

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wurde eine Zeitkapsel befüllt, die symbolisch den Grundstein für das Bauprojekt legt. Die Kapsel enthält eine Reutlinger Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung, das Leitbild der evangelischen Kindertagesstätten in Reutlingen, Baupläne, eine Tageszeitung, Fotos und einen Glücksbringer – zur Erinnerung und als Zeichen für kommende Generationen.

Oberbürgermeister Thomas Keck, GWG-Geschäftsführer Lars Grüttner und Dekan Marcus Keinath hielten Grußworte. Keck betonte: »Auch wenn hier nebenan bisher nur die brachliegende Fläche des ehemaligen Bauhofs zu sehen ist, so wird dort in den nächsten Jahren durch den Bau von Wohnungen ein neues Quartier entstehen. Es werden Familien zuziehen, die einen Kita-Platz und soziale Anbindung brauchen. Dass die Infrastruktur dann fertiggestellt ist, ist ein absoluter Pluspunkt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute mit dem Spatenstich den ›Startschuss‹ für den Bau feiern können.« Grüttner hob die Bedeutung des Projekts für die Stadtentwicklung hervor: »Mit dem neuen Kinder- und Familienzentrum setzen wir nicht nur auf bauliche Qualität, sondern auch auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement für kommende Generationen.« (eg/GEA)