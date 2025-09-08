»Ausbaden« und Hundeschwimmen zum Saisonende im Reutlinger Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Freibadsaison neigt sich dem Ende zu: Zum Saisonende gibt's wieder das beliebte »Ausbaden« im Wellenfreibad am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, statt. Als kleines Dankeschön der Reutlinger Stadtwerke an die Badegäste gilt an beiden Tagen: freier Eintritt.

Eingefleischte Freiluftschwimmer weinen dem Open-Air-Betrieb schon jetzt eine Träne nach. Viele von ihnen schwimmen bei jedem Wetter. Und die anderen? »Einmal mehr hat sich gezeigt: Das Besucheraufkommen im Wellenfreibad steht und fällt mit dem Wetter. In diesem Jahr hatten wir einen Traumstart in die Freibadsaison«, so Necdet Mantar, Leiter der Reutlinger Bäder. Pünktlich zur Eröffnung am 1. Mai gab es bestes Badewetter bei strahlendem Sonnenschein, ebenso am darauffolgenden Tag, sodass bereits an diesen ersten beiden Tagen über 7.000 Besucher den Weg ins Wellenfreibad fanden.

Insgesamt war der Mai aber wechselhaft. Erst im Juni ging es dann mit Temperaturen und Besucherzahlen wieder steil nach oben. Das Ergebnis: Mit knapp 90.000 Badegästen im Juni verzeichnete man fast dreimal so viele Besucher wie im Vergleichsmonat des Vorjahres. Mit rund 11.500 Badegästen war der 29. Juni der besucherstärkste Tag der Saison.

»Der runde Geburtstag« des Reutlinger Freibads wurde schließlich am 17. August mit einem großen Fest gefeiert. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums kostete der Eintritt an diesem Tag für alle nur 1 Euro. Geboten wurde unter anderem professionelle Animation im und am Wasser, Live- musik, eine Hüpfburg, ein Glücksrad und vieles mehr.

Während der Freibadsaison wurden umfangreiche brandschutztechnische Sanierungsarbeiten im Achalmbad erledigt. Die Schwimmhalle öffnet wieder ab Montag, 15. September, während im Saunabereich noch weitere Arbeiten notwendig sind, die voraussichtlich im April 2026 abgeschlossen werden können.

Nach dem Ausbaden gibt es noch eine letzte Möglichkeit, das Wellenfreibad in diesem Jahr zu besuchen: anlässlich des Hundeschwimmens. Die Resonanz auf dieses Angebot fiel in der Vergangenheit so positiv aus, dass es jetzt auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird: am Freitag, 19. September, von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro für Hund und Herrchen oder Frauchen. Es werden nur Hunde eingelassen, für die ein Impfbuch und ein Haftpflichtversicherungsnachweis vorgelegt werden kann.

Hygienisch ist das Hundebaden laut dem Bäderchef absolut kein Problem, da alle Filter und wasserführenden Leitungen für die Einwinterung desinfiziert und geleert werden und somit mit dem Beckenwasser nicht mehr in Berührung kommen.

Nach dem Hundeschwimmen wird noch ein Überwinterungsmittel eingebracht, und das Wasser bleibt über den Winter als Kälteschutz in den Becken. Erst mit Beginn der Aufbauarbeiten im März nächsten Jahres werden die Becken komplett entleert, gereinigt und wieder mit frischem Wasser befüllt. Bevor die Becken für den Betrieb freigegeben werden, erfolgt die übliche Beprobung bezüglich der Wasserqualität durch ein Hygieneinstitut.

Auch die Hallenbäder in Betzingen und Orschel-Hagen werden ab kommendem Montag wieder für Schulen, Schwimmschulen und Vereine öffnen. Im Hallenbad Betzingen wird auch das öffentliche Schwimmen an den üblichen Tagen wieder möglich sein. Weitere Informationen gibt es hier. (GEA/pm)