Arbeitslosenquote im Reutlinger Bezirk gesunken

Die Agentur für Arbeit in Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Nach den Sommerferien ist die Zahl der Arbeitslosen auch in diesem Jahr leicht zurückgegangen: 11.692 Menschen waren im September im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen arbeitslos gemeldet, das waren 390 Personen weniger als noch im August.

Die Arbeitslosenquote in der Region ist damit auf 4 Prozent (Vormonat 4,1 Prozent) gesunken. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg lag die Arbeitslosenquote im September bei 4,3 Prozent (Vormonat 4,4 Prozent).

Ein Rückgang der Arbeitslosenquote nach den Sommerferien ist typisch, zumal im September traditionell die meisten Ausbildungen starten. Allerdings fiel der Rückgang im September geringer aus, als dies in den vergangenen Jahren im September der Fall war. »Das sind schon Anzeichen einer schwächelnden konjunkturellen Lage«, erläutert der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Reutlingen, Markus Nill.

Trotz des bereits erfolgten Starts ins neue Ausbildungsjahr im September setzt der Chef der Reutlinger Arbeitsagentur etwas Hoffnung auf weitere Einstellungen von Auszubildenden in den nächsten Wochen.

Nachwuchskräfte gesucht

»Denn auch wenn das Ausbildungsjahr offiziell schon begonnen hat, sind viele Betriebe nach wie vor auf der Suche nach Auszubildenden. Zahlreiche interessante Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen suchen weiterhin händeringend Nachwuchskräfte.« Eine duale Ausbildung sei ein solider Grundstein für ein erfolgreiches Arbeitsleben und es böten sich danach viele verschiedene Wege der Weiterentwicklung.

545 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im September neu gemeldet, gegenüber August ist das ein Plus von 25 Stellen oder 1 Prozent. Insgesamt hatten die Vermittlungsfachkräfte zum Statistikzähltag im September 3.354 Stellenangebote im Bestand und somit 12,5 Prozent (beziehungsweise 477 Stellenangebote) weniger als ein Jahr zuvor.

Im Landkreis Reutlingen waren im September insgesamt 7.202 Menschen (plus 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat) von Arbeitslosigkeit betroffen. 2.851 (plus 15,7 Prozent) davon waren bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.351 (plus 6,5 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Im Landkreis Tübingen waren im September insgesamt 4.490 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 6,2 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Die Arbeitsagentur betreute davon 2.057 (plus 16,6 Prozent) Personen, das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.433 (minus 1,2 Prozent).

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im September bei 4 Prozent (Vorjahresmonat 3,7 Prozent).

Die Quoten im Einzelnen (Wert aus September 2023 in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,3 Prozent (4 Prozent), Landkreis Tübingen 3,5 Prozent (3,3 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 4,6 Prozent (4,2 Prozent), Geschäftsstelle Münsingen 2,8 Prozent (2,6 Prozent) und Bad Urach 3,7 Prozent (3,7 Prozent). (a)

Seite 28