Antrag zur Reutlinger Marktplatz-Verschönerung: CDU will Pläne vorerst stoppen

REUTLINGEN. Die CDU-Fraktion im Reutlinger Gemeinderat beantragt, dass die Planungen zum Umbau des Marktplatzes vorläufig gestoppt werden, »bis zu einer weiteren Beratung im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss«. Die Stadtverwaltung wird gebeten, die Ergebnisse der bisher geführten Gespräche mit den Marktbeschickern, den Einzelhändlern und Gastronomen zusammenzustellen und den Fraktionen zur Verfügung zu stellen.

Die CDU-Fraktion beantragt weiterhin zu überprüfen, welche Kosten entstünden bei der Anschaffung und Aufstellung von Pflanztrögen (zwei auf zwei Meter). Diese könnten, so die CDU, die Marktbeschicker selbstständig an Markttagen wegstellen. In anderen Städten hätte diese mobile Lösung zur Gestaltung von Marktplätzen beigetragen, ohne große Einschränkungen durch Baumaßnahmen.

Die CDU-Fraktion begründet ihren Antrag damit, dass die Berichterstattung über die Informationsveranstaltungen zum Umbau des Marktplatzes zeige, dass noch großer Gesprächsbedarf bei den Betroffenen vorhanden sei. Es mache »keinen Sinn, Planungen durchzusetzen ohne die Zustimmung der unmittelbar betroffenen Einzelhändler, Gastronomen und Marktbeschicker. Deshalb muss diese Planung nochmals gründlich durchdacht und Alternativen dazu ausgearbeitet werden«. In einer nicht-öffentlichen Besprechung hatte die Stadtverwaltung Marktbeschicker und Gastronomen darüber informiert, wie sie sich die Aufwertung des Marktplatzes durch mehr Bäume, ein Klettergerüst und die Sanierung der Platzbeläge entlang der Gebäude vorstellt. Vor allem bei den Marktleuten waren die Pläne auf wenig Gegenliebe gestoßen. (p/GEA)