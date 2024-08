Abgesagte Konzerte in Reutlingen: Wie geht es weiter?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Man braucht einfach noch ein bisschen Geduld«, bittet Konzertveranstalter Heinz Bertsch jenen Teil seiner Kundschaft, die ihre Karten für die abgesagten Tribute-Shows im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion über Eventim gekauft hatten. Den Angesprochenen geht mittlerweile die Geduld aus.

Eine Betroffene erzählt

»Ich habe drei Mails geschrieben, 15-mal von meinem Handy aus versucht, Herrn Bertsch zu erreichen – nichts«, ärgert sich Sabine K. stellvertretend für viele andere in einem Schreiben an den GEA. Schließlich habe sie den Konzertveranstalter dann doch noch erreicht, »und er hat mir gesagt, auf Mails nicht mehr zu reagieren«. Jedoch sei ihr mitgeteilt worden, sie solle die Originaltickets an ihn schicken, »und er würde mir dann das Geld erstatten«. Jedenfalls sei es schwierig, sein Geld zurückzubekommen.

Vom GEA auf die immer noch bestehenden Ausstände angesprochen, gibt sich Heinz Bertsch nach dem fünften Anrufversuch bemüht. »Auf Mails reagiere ich nicht. Ich kriege so viele Mails. Ich leite das weiter an meinen Anwalt. Aber der kann auch nicht zaubern«, verspricht der 83 Jahre alte Mann.

Auswirkungen noch länger spürbar

Die Absage aller für Anfang Juli geplanten Tribute-Shows im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion wird wohl noch länger für allseitigen Verdruss sorgen. Betroffen von Rückzahlungs-Schwierigkeiten sind nur Eventim-Bucher, denn dieser Ticketkonzern hat mit Bertsch bereits abgerechnet, erstattet deswegen selbst nichts mehr. (GEA)