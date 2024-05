Handwerkskammer Reutlingen: Interesse an Lehre steigt

Ein Auszubildender im Metall-Handwerk misst in einem Ausbildungszentrum die Dicke eines Werkstücks.

REUTLINGEN. Trotz herausfordernder Umstände aufgrund der aktuellen globalen Lage verzeichnet die Handwerkskammer Reutlingen »eine erfreuliche Entwicklung« bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Zum Stichtag 30. April 2024 haben einer Pressemitteilung zufolge 663 junge Menschen in den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Im Jahr 2023 waren es 542, im Jahr 2022 nur 502.

»Wir freuen uns, dass die Zahl der Lehrverträge im Vergleich zu den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen ist. Dies unterstreicht die Attraktivität und Vielfalt einer Ausbildung im Handwerk, die jungen Menschen eine solide Grundlage für ihre berufliche Zukunft bietet«, wird Christiane Nowottny, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen, zitiert. Und: »Betriebe sind weiterhin auf der Suche nach Auszubildenden. Selbst im August und September können Ausbildungsplätze noch besetzt werden, sodass unser Plus an Ausbildungsverträgen in diesem Jahr noch größer werden könnte.«

Über alle Landkreise hinweg sei ein Zuwachs an Auszubildenden im Handwerk zu verzeichnen – außer im Landkreis Sigmaringen, wie die Kammer weiter mitteilte. Für den Landkreis Reutlingen verzeichnete die Handwerkskammer Reutlingen zum Stichtag Ende April in der Lehrlingsrolle 234 neue Ausbildungsverträge (2023: 156), für den Landkreis Sigmaringen 83, (2023: 83) für den Zollernalbkreis 129 (2023: 123), für den Landkreis Tübingen 118 (2023: 97) und Freudenstadt 99 (2023: 83). (GEA)