Was die Reutlinger Feuerwehr tut, wenn kein Einsatz ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sauber, dicht und rein soll jeder Schlauch sein. Denn er ist für Reutlingens Feuerwehr »die wichtigste Waffe gegen Feuer - und unsere Lebensversicherung«, sagt Kommandant Stefan Hermann. Deswegen gibt es auf der Wache der Berufsfeuerwehr an der Hauffstraße eine bestens ausgestattete Schlauchwerkstatt. Hier läuft jeden Tag eine Waschmaschine, die sehenswert ist.

Gegenüber von Fahrzeughallen und dem Bürogebäude mit der integrierten Leitstelle öffnet sich eine unscheinbare Türe zum Reich von Dirk Ziegler. Der Hauptbrandmeister ist Leiter der Schlauchwerkstatt, in der ein meterlanges Gestell aus Edelstahl auffällt. Am Kopfende steht ein Kasten mit Tasten, vor dem sich eine Wanne befindet. Das sind die Schlauchwaschmaschine und der Schlauchtisch, erklärt Ziegler. Nach jedem Einsatz werden benutzte Schläuche zunächst mal eingeweicht und ausgerollt.

»So ähnlich wie eine Autowaschanlage«

Vorne geht's durch die Öffnung der Schlauchwaschmaschine hinein in eine Mechanik, »die so ähnlich wie bei einer Autowaschanlage mit Bürsten arbeitet«, beschreibt der Kommandant das Verfahren. Zur Reinigung wird pures Wasser verwendet, nur in extremen Ausnahmefällen ein Reinigungsmittel. Der Schmutz des Einsatzes lässt sich meistens ausbürsten, notfalls arbeiten Ziegler und seine Kollegen mit einer Spülbürste nach. Meter für Meter breitet sich das Objekt der Reinigungsbemühungen dann auf dem zwanzig Meter langen Tisch aus.

Auf dem Edelstahlgestell werden Schläuche ausrollt, geprüft und auf Druckfestigkeit getestet. Foto: Stephan Zenke Auf dem Edelstahlgestell werden Schläuche ausrollt, geprüft und auf Druckfestigkeit getestet. Foto: Stephan Zenke

Mit sachkundigem Blick untersuchen die Feuerwehrmänner jeden Zentimeter ihres wichtigsten Werkzeugs, auf der Suche nach Schäden. Dabei hilft die Druckprüfung enorm: Wasser rein mit einem Hochdruck von 16 bar. »Wenn es ein kleines Loch gibt, spritzt es raus. Hat der Schlauch eine Schwachstelle, kann er platzen. Oder, falls der Einband der Kupplung beschädigt ist, kann die herausrutschen«, erklärt Hermann mögliche Fehler, »die bei einem Einsatz natürlich nicht passieren dürfen«.

»Wir können Löcher so ähnlich wie bei einem Fahrradreifen flicken«

Schläuche mit Macken werden keinesfalls gleich weggeworfen. »Wir können Löcher so ähnlich wie bei einem Fahrradreifen flicken«. Denn vom Aufbau her sind moderne Schläuche ebenso einfach wie widerstandsfähig aufgebaut: Außen eine Kunstfaser wie Nylon, innen eine »Manchon« genannte wasserdichte Gummierung. »Den Standardschlauch gibt es in unterschiedlichen Webqualitäten - da nehmen wir schon etwas Besseres«, sagt der Kommandant.

Der Leiter der Schlauchwerkstatt, Dirk Ziegler, verpasst einem Schlauch eine neue Kupplung. Foto: Stephan Zenke Der Leiter der Schlauchwerkstatt, Dirk Ziegler, verpasst einem Schlauch eine neue Kupplung. Foto: Stephan Zenke

Als Ausrüster der Reutlinger Feuerwehr haben sich namhafte Firmen wie Ziegler qualifiziert, die eigene Schlauchwebereien besitzen. Nebenbei bemerkt ein Zufall, wenn der Leiter der Schlauchwerkstatt den gleichen Namen trägt. Zum Einsatz kommen Stücke mit einer Länge von 15 oder 20 Metern, die aufgerollt in den Fahrzeugen griffbereit stehen. Ein Meisterwerk der deutschen Ingenieurskunst sind die Storz-Kupplungen. Bei den Endstücken gibt es kein Vorne oder Hinten, sie passen immer. Wichtig wird das bei Brandeinsätzen, wenn mehrere Wehren zusammenarbeiten.

Die Storz-Kupplungen zur Verbindung von Schlauchstücken sind ein Meisterwerk, denn es gibt kein Vorne oder Hinten. Zu sehen ist der Barcode, der jede Rolle eindeutig identifizierbar macht. Foto: Stephan Zenke Die Storz-Kupplungen zur Verbindung von Schlauchstücken sind ein Meisterwerk, denn es gibt kein Vorne oder Hinten. Zu sehen ist der Barcode, der jede Rolle eindeutig identifizierbar macht. Foto: Stephan Zenke

Klar haben sowohl die Reutlinger Berufsfeuerwehr als auch die freiwilligen Abteilungen in den Teilorten ausschließlich Schläuche mit solchen Koppelungen. In ganz Deutschland sind sie Standard bei den Wehren, auch in der Schweiz oder Österreich klappt es sofort mit diesen Verbindungen. »Frankreich hat eine andere Kupplung«, sagt Hermann, ebenso sieht's in anderen europäischen Ländern aus. Das spielt dann eine Rolle, wenn wie aktuell Feuerwehren aus verschiedenen Ländern etwa ihren von Waldbränden geplagten spanischen Kollegen helfen, »dann haben sie immer Übergangsstücke und einen Werkstattwagen dabei«. In Zukunft könnte es auch sein, dass Reutlinger Feuerwehren im Ausland helfen, deshalb sind Kupplungen auch an der Hauffstraße ein Thema.

Doch zurück zu dem, was in der Reutlinger Schlauchwerkstatt passiert: Nasses Material wird im 25 Meter hohen Schlauchturm zum Trocknen aufgehängt. Das dauert mindestens einen Tag. Anschließend sind die jeweiligen Rollen wieder einsatzbereit. Die Kontrolle darüber, welcher Schlauch gereinigt und geprüft ist, verschafft die Kennzeichnung jeder Rolle mit einem Strichcode. Der wird beim Eintreffen in der Werkstatt sowie bei erfolgreichem Weg ins Lager erfasst und gespeichert.

Aus alten Schläuchen bastelt die Reutlinger Feuerwehr Puppen zu Übungszwecken. Foto: Stephan Zenke Aus alten Schläuchen bastelt die Reutlinger Feuerwehr Puppen zu Übungszwecken. Foto: Stephan Zenke

»Wir legen Wert darauf, uns um unser Material zu kümmern«, betont Hermann zum Abschluss des Besuches mit einem Rätsel: Wie viele Kilometer Schlauch hat wohl die Reutlinger Feuerwehr insgesamt? Es sind weder nur fünf noch zehn Kilometer - sondern sage und schreibe 100 in insgesamt 5.000 Rollen. Kein Wunder, dass die Schlauchwerkstatt täglich in Betrieb ist. Überraschend ist, was mit nun wirklich defekten Schlauchstücken passiert. Statt sie wegzuwerfen, basteln sich die Feuerwehrleute daraus Puppen - kein Scherz. Die lebensgroßen Darstellungen eines Menschen dienen bei Übungen. Auf der Feuerwache gibt es eine männliche Puppe, eine Kinderfigur und einen Schlauchhund. (GEA)