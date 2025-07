Was beim Schlossgartensommer in Trochtelfingen geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Der Kulturverein Trochtelfingen präsentiert am Freitag und Samstag, 18. und 19. Juli, den Schlossgartensommer. Am Freitag gibt es ein Konzert mit La Finesse und lesRoulettes. Beide Gruppen haben schon bei der Kulturnacht in Trochtelfingen gespielt und das Publikum begeistert. Das Streichquartett der Moderne und die Interpretationen von Pop- und Rocksongs haben mehr als überzeugt und deshalb dieser besondere Rahmen für die beiden Frauenbands. Ein Poetenwettbewerb steht am Samstag im Mittelpunkt.

Im Sommer ruft der Kulturverein die Menschen an einen Ort, der im mittelalterlich geprägten Ortskern kaum ge-nutzt wird. Gerade der Schlossgarten in Trochtelfingen bietet sich für Kulturevents an. Die Künstler schwärmen vom einmaligen Erlebnis und der besonderen Atmosphäre beim Spiel. Mit Blick auf das Schloss, die Kirche, den historischen Wehrturm zwischen der inneren und mittleren früheren Stadtmauer lässt es sich locker und entspannt aufspielen. So wird es für beide Seiten, also für die Künstler und die Zuschauer auf der anderen Seite, ein Genuss.

Zwei einmalige Abende

Zwei Abende, die völlig unterschiedlich sind und dennoch auf der Alb recht einmalig: Am Freitag steht wie gewohnt das Konzerterlebnis im Vordergrund. Am Samstag gibt es mit einem Poetry Slam etwas für die jüngere Generation. Die Verantwortlichen vom Kulturverein haben schon beim Trochtelfinger Festival in den 80er- und 90er-Jahren mitgeholfen. Damals gab’s satten Rock und Blues auf die Ohren. Aber was passiert, wenn solch alte Rockfans plötzlich ihr Interesse für zwei Violinen, eine Viola und ein Violoncello entdecken? Dann spielen vier studierte Vollblutmusikerinnen im Schlossgarten »Klassik meets Rock«. Rock-Musik der 70er-Jahre – gepaart mit Ladypower von La Finesse: Das Streichquartett interpretiert den Led Zeppelin-Klassiker »Kashmir«, lässt Beethoven auf AC/DC treffen und das mit einer sehr selten gesehenen Leidenschaft. Die Musikerinnen erzeugen trotz ihrer klassischen Instrumente das alte Fieber bei den Kulturvereinlern, die Lust am besonderen Konzerterlebnis lebt auf. Auch deshalb sind sie stolz, dass die vier Musikerinnen nicht nur in Hamburg, Berlin oder Stuttgart spielen, sondern auch im beschaulichen Städtle in einer Sommernacht im Freien. Sie haben bereits im Herbst letzten Jahres die Kulturnacht gerockt. Solche Konzerte kann man mehr als einmal im Jahr hören und fühlen, sind sich die Macher des Schlossgartensommers sicher.

Frauenpower hoch zwei: Zuvor läuten die fünf Frauen von lesRoulettes den Abend um 20 Uhr ein. Sie stehen für einfühlsame, ganz spezielle Interpretationen von Rock- und Popsongs, Chanson-Schätzen, Folksongs und mehr. Mit mehrstimmigem Gesang, Gitarre, Akkordeon, Kontrabass und Percussion schaffen sie die Magie, die diesen Abend prägen wird. Sie haben schon Cem Özdemir bei seiner Ernennung zum Ehrenbürger von Urach begleitet.

Für alle Besucher stehen Sitzplätze zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter findet der Abend in der Kirche St. Martin statt.

Am Samstag, 19. Juli, haben die Kulturvereinler mit einem Poetry Slam etwas Besonderes in Trochtelfingen vor. Nicht dass dieser poetische Knall etwas komplett Neues wäre, aber es sollte ein lustiger oder nachdenklicher Abend, auf jeden Fall was zum Genießen sein. Man hofft darauf, den Altersdurschnitt der Besucher zu senken und ein Angebot für die jüngere Generation zu schaffen. Der Eintritt ist frei. Die vom Schlachthof Sigmaringen ernannte »Legende« Marcel Siedersberger moderiert den Abend. Er hat aus der Szene bekannte und erfahrene Poeten nach Trochtelfingen gelockt. Ergänzt werden sie durch die Lokalpoetin Mariella Bönigk.

Reimen um die Schatzkiste

Fünf Künstler tragen ihre Eigenkompositionen, Gedichte und Ähnliches vor und wollen nach einer Publikumsabstimmung wissen, wer am Besten bei den Zuschauern ankommt. Das Ganze geht über drei Runden. Der Sieger trägt die Trochtelfinger Schatzkiste nach Hause. In den Pausen gibt es Gitarrenmusik von Norma’s Country Store. Als kleinen Gag am Rande gibt es eine Rote Wurst oder was Vegetarisches, wenn man die Freitagskarte vorweisen kann. Schlechtes Wetter bedeutet einen Umzug in die Pfarrscheuer.

Auch dieses Mal wird im Schlossgarten für die Veranstaltung extra eine Bühne aufgebaut, dazu kommen die PA, das Bühnenlicht, die Bestuhlung, die Eintrittskontrolle, die Toiletten, die Getränke- und Essensstände.

Die Kulturvereinler träumen davon, dass auch andere Vereine die Atmosphäre des Schlossgartens nutzen und die Aufbauten, wie zum Beispiel die Bühne, länger stehen bleiben und bespielt werden können. Doch das allgemeine Schwinden der Vereinstätigkeiten macht sich bemerkbar. Es gibt keine wirkliche Nachfrage. Unabhängig davon wünscht sich Bürgermeisterin Kaja Fischer ein lebendiges Trochtelfingen, wozu diese Abende sicher beitragen werden. Der Kulturverein packt’s an. (eg)