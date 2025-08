Sonnenbühler Lieblingsplätze: Standorte für Himmelsliegen gesucht

Die erste Himmelsliege in Erpfingen mit herrlichem Ausblick.

SONNENBÜHL. Im Rahmen des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde erhält Sonnenbühl ein besonderes Geschenk: Der Tourismusverein spendiert jedem Ortsteil eine eigene Himmelsliege und lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste ein, bei der Auswahl der Standorte mitzustimmen.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Herbst 2024, bei dem in Erpfingen am Genussweg die erste Himmelsliege aufgestellt wurde, sollen nun auch Ruhebänke für Undingen, Genkingen und Willmandingen folgen. »Wir möchten die Menschen vor Ort in die Entscheidung einbeziehen, wo die neuen Himmelsliegen aufgestellt werden sollen«, erklärt Manuel Hailfinger, Vorsitzender des Tourismusvereins. »Ob mit Weitblick über die Alb oder idyllisch versteckt – Sonnenbühl hat viele Lieblingsplätze, und jetzt ist die Gelegenheit, sie vorzuschlagen«, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende und Sternegastronom, Gerd Windhösel.

Die neuen Himmelsliegen sollen im Laufe des Jubiläumsjahrs aufgestellt werden, als Zeichen für Lebensqualität, Gemeinschaft und Naturnähe in der Region. Die Standort-Umfrage läuft bis Donnerstag, 31. Juli, über den QR-Code auf der Homepage des Tourismusvereins, direkt in einem Online-Formular oder analog mit dem Teilnahmeformular im Amtsblatt. (pm)