Arbeitsunfall auf Acker in Sonnenbühl: Schwerverletzten in Klinik geflogen

SONNENBÜHL. Schwere Verletzungen hat sich ein 68-jähriger Mann am Freitagmittag bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Feld entlang der Kreisstraße 6731 zwischen den Sonnenbühler Ortsteilen Undingen und Willmandingen zugezogen. Der 68-Jährige sowie weitere Familienangehörige waren gegen 13.30 Uhr mit der Ernte von Kartoffeln beschäftigt, wofür ein mittels Traktor angetriebener sogenannter Schleuderroder eingesetzt war.

Während den Arbeiten geriet der Mann mit einem Bein in die Maschine und wurde eingeklemmt. Der Verletzte musste durch die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausrückte, aufwändig aus der Arbeitsmaschine befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. (pol)